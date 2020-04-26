Кабмин объявил конкурс на нового главу Государственной налоговой службы

Кабинет министров объявил конкурс на должность нового главы Государственной налоговой службы.

Об этом сообщает "Портал вакансий".

Подпишитесь на канал DELO.UA

Как отмечается, согласно распоряжениям Кабмина №455 и 458, начиная с 24 апреля, назначения главы и заместителя главы Государственной налоговой службы будут происходить путем заключения контракта о прохождении государственной службы.

При этом собеседования будет проводить первый заместитель министра финансов Денис Улютин.

Кроме того, конкурсный отбор на данную вакансию должен состояться 28 апреля, поэтому документы будут приниматься до понедельника, 27 апреля, включительно.

Напомним, 24 апреля правительство уволило руководителя ГНС Сергея Верланова согласно статье 87 (1) закона "О государственной службе".

В связи с этим экс-премьер Алексей Гончарук назвал увольнение Верланова очередной ошибкой власти.

В свою очередь Сергей Верланов считает свое увольнение "политически мотивированным". Он подал заявление в Офис генерального прокурора против бывшего министра экономики Игоря Уманского, обвинив его в ложном сообщении о преступлении.

Перед этим Верланов также подчеркнул, что реформы фискальных органов под угрозой, поскольку в правительстве за последние 2 месяца никоим образом не акцентировалось внимание на обязательствах Украины перед международными партнерами.