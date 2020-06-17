Кабмин одобрил открытие пунктов пропуска на границе с Беларусью и РФ

Кабинет министров проголосовал за открытие пешеходных и автомобильных пунктов пропуска на границе с Беларусью и Россией в связи с ослаблением карантина.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 17 июня, сообщает пресс-служба Кабмина.

Министр внутренних дел Арсен Аваков, который зачитывал постановление, отметил, что восстанавливается пешеходное движение для граждан Украины и движение в пунктах пропуска через государственную границу для автомобильного сообщения "Дольск" и "Вильча".

При этом открыться пункты должны после того, как обнародуют соответствующее постановление.

В то же время пока неизвестно, когда это будет.

Напомним, Кабинет министров 13 мая на заседании согласовал открытие пешеходного пункта пропуска "Шегини" на границе с Польшей.

Ранее вице-премьер-министр Ольга Стефанишина рассказала, при каких условиях Евросоюз откроет границы для украинцев.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 17 июня продлил адаптивный карантин по коронавирусу в Украине до 31 июля 2020 года.