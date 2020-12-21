Кабмин отдал 103 млн грн "ковидного" фонда компаниям, потерявшим деньги в Кредитопромбанке

Кабинет министров выделил Министерству юстиции на безвозвратной основе 103 млн грн из фонда борбы с Covid-19. Об этом говорится в постановлении правительства №1284 от 21 декабря.

Средства пойдут на частичное возобновление расходов по бюджетной программе 3601170 "Платежи во исполнение решений зарубежных юрисдикционных органов, принятых по результатам рассмотрения дел против Украины".

Подпишитесь на канал DELO.UA

Конкретно речь идет о погашении задолженности по решению Международного центра по урегулированию инвестиционных споров от 26 июля 2018 года по иску компании City-State N.V., ООО "Компания по управлению активами "Практика", ООО "Кристалл-Инвест" и ООО "Продиз" к государству Украина.

Напомним, что этот нидерландский арбитраж присудил истцам выплату 8,91 млн долларов, а также процентов за период с 31 декабря 2013 года по годовой ставке LIBOR+4% и 0,4 млн долларов судебных издержек.

Спор был связан с потерей компаниями своих депозитов в Кредитпромбанке, который был выведен с рынка по решению Национального банка Украины от 2 июня 2015 года. По мнению истцов, государство не смогло защитить их инвестиции, как того требовало межправительственное соглашение.

Ликвидация ПАО "Кредитпромбанк", контролировавшегося бизнесменом Николаем Лагуном, была завершена лишь спустя более пяти лет — 1 октября 2020 года.