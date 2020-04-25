Политика и экономика 20 минут назад

Кабмин отсрочил переход на рыночные цены газа для населения

Действие специальных обязательств для населения продлили до 1 июля 2020 года, для производителей тепловой энергии — до 1 мая 2021 года

Кабмин отсрочил переход на рыночные цены газа для населения Кабмин отсрочил переход на рыночные цены газа для населения
Бытовой газ. Фото: censor.net.ua

Кабинет министров продлил возложение специальных обязательств (ПСО) на рынке природного газа после 1 мая 2020 года.

Соответствующее постановление правительства от 24 апреля 2020 года №303 обнародовано на Правительственном портале.

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В частности, Кабмин внес изменения в постановление от 19 октября 2018 года №867 о "Положении о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа".

Таким образом, "Нафтогаз Украины" будет до 1 июля 2020 года поставлять газ на условиях ПСО поставщикам природного газа для нужд бытовых потребителей и религиозных организаций.

Кроме того, "Нафтогаз" до 1 мая 2021 года будет поставлять газ на условиях ПСО производителям тепловой энергии, осуществляющих производство тепловой энергии для всех категорий потребителей.

Как известно, с января 2020 года стоимость газа для потребностей населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), определяется по новой формуле, которая учитывает цену на голландском газовом хабе (ТТF).

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Однако с марта "Нафтогаз" начал использовать новый индикатор для определения цены на газ для населения — цену закупки газа ООО "Оператор ГТС Украины" на тендере, которая оказалась ниже, чем формульная цена.

В апреле оптовая цена на природный газ для нужд населения снизилась до 2,9 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами), что на 15% меньше, чем в марте.

Как сообщалось, группа "Нафтогаз" по результатам открытого конкурса привлекла компанию Expert Petroleum к увеличению добычи углеводородов на месторождениях "Укргаздобычи" в Западной Украине.

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