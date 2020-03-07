Политика и экономика 1 час назад

Кабмин перечислил шахтерам 653 млн грн для погашения долгов по зарплате

Правительство продолжает работать для полной ликвидации задолженности по выплате зарплат работникам госшахт

Кабмин перечислил шахтерам 653 млн грн для погашения долгов по зарплате Кабмин перечислил шахтерам 653 млн грн для погашения долгов по зарплате
Денис Шмыгаль. Фото: "Цензор"

После вмешательства президента Владимира Зеленского шахтерам государственных предприятий было перечислено 653 млн грн для погашения долгов по зарплате.

Об этом в эфире телепередачи "Свобода слова Савика Шустера" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, после вмешательства главы государства вчера горнякам уже перечислены первые 653 млн грн. Во исполнение задачи президента правительство продолжает работать для полной ликвидации задолженности по выплате зарплат работникам государственных шахт", — говорится в сообщении.

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При этом в ОП отметили, что недавно Зеленский обратил внимание правительства на проблему невыплаты зарплаты шахтерам госпредприятий. Эти долги накапливались годами и на сегодняшний день уже составили свыше 1 млрд грн.

В частности, тогда глава государства подчеркнул, что первая часть задолженности должна быть погашена уже в марте, напомнили на Банковой.

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Напомним, ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что правительство готовит масштабную программу профессиональной переориентации шахтеров в рамках трансформации угледобывающей промышленности Украины.

По его словам, сжигание угля негативно влияет на окружающую среду, поскольку угольная отрасль производит много выбросов и отходов, поэтому он хочет, чтобы горняки нашли себе новую работу.

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