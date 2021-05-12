Политика 30 минут назад

Кабмин подумывает установить в Украине "справедливый" прожиточный минимум

По словам премьера, работа ведется в рамках инициативы Зеленского по преодолению бедности в Украине

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Кабинет министров рассматривает возможности для установления "справедливого" прожиточного минимума для украинцев. Об этом написал в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В рамках инициативы президента по преодолению бедности в Украине работаем над установлением справедливого прожиточного минимума. Обсудили этот вопрос на совместном совещании с Минсоцполитики, Минфином, Минэкономики, Офисом президента, профильным комитетом Верховной Рады и учеными", — сообщил он.

Кратко и по делу в Telegram

Подробностей премьер не сообщает. Отметим при этом, что ныне месячный прожиточный минимум в Украине составляет 2270 грн для трудоспособных лиц, 1769 грн для утративших трудоспособность, 2395 грн для детей от 6 до 18 лет, а 1921 грн — для детей до 6 лет.

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С июля по ноябрь 2021 года предусмотрено повышение этих показателей соответственно до 2379, 1854, 2510 и 2013 грн. С 1 декабря 2021 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц должен увеличиться до 2481 грн, для нетрудоспособных — до 1934, для детей 6-18 лет — до 2618, а для детей до 6 лет — до 2100 грн.

Общий же показатель прожиточного минимума сейчас составляет 2189 грн, с 1 июля он должен повыситься до 2294, а с 1 декабря 2021 года — до 2393 грн.

Законом прожиточный минимум определяется как стоимостная величина набора продуктов питания, достаточного для нормального функционирования организма человека и сохранения его здоровья, а также минимального набора непродовольственных товаров и услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей.

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При этом прожиточный минимум не только является показателем для установления социальных гарантий. Он также является расчетным индексом, определяющим стоимость целого спектра госуслуг (к примеру, оформление паспорта, получение сведений из госреестров, судебный сбор и так далее), а также размера штрафов за административные нарушения.

Кроме того, прожиточный минимум влияет на расчет ставки единого налога и используется в расчетах при квалификации уголовных преступлений, в частности касательно уклонения от уплаты налогов.

Основным показателем фактически является прожиточный минимум именно для трудоспособных лиц, к которому и привязаны соответствующие нормы законодательства.

Источник фото: Depositphotos

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