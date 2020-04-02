Кабмин разрешил ломбардам и кредитным союзам работать во время карантина

Кабинет министров расширил список предприятий, которые могут работать во время общенационального карантина.

Как сообщает UBR, речь идет о внесенных изменениях в постановление КМУ №211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Согласно принятым новшествам, во время карантина разрешают продажу запчастей для транспортных средств, в том числе для тракторов и другой с/х техники, а также продажу суточного молодняка домашней птицы;

Кроме этого, разрешено функционирование всех видов финансовых учреждений, в том числе, ломбардов и кредитных союзов.

Также правительство дало ряд рекомендаций для бизнеса, которые будут способствовать уменьшению очередей и скоплений посетителей в магазинах, а также обеспечат выполнение введенных противоэпидемических мероприятий, в частности:

работать аптекам круглосуточно;

допускать посетителей к торговым залам не только в расчете не более одного посетителя на 10 квадратных метров площади, но и с соблюдением 1,5 метрового расстояния между ними.

Ранее НБУ разработал механизмы снижения кредитной нагрузки на бизнес и население в связи с введением карантина в стране.

В то же время представители бизнеса считают предпринятые властью шаги по поддержке бизнеса недостаточными и призывают ввести реальные налоговые каникулы, беспроцентные или льготные кредиты для выплаты заработной платы и бюджетные компенсации потерь.

Напомним, ранее Рожкова заявила, что Национальный банк Украины готов к смягчению регулятивных требований к банкам — "это касается как соблюдения нормативов ликвидности, так и требований к нормативам капитала".