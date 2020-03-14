Кабмин решил срочно эвакуировать граждан Украины из Италии

Правительство дало поручение Мининфраструктуры совместно с Минздравом, МИД и МВД осуществить срочную эвакуацию граждан Украины из зоны эпидемии коронавируса в Италии.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"Правительство поручило Министерству инфраструктуры совместно с Минздравом, МИД и МВД обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из зоны вспышки острой респираторной болезни Covid-19 в Итальянской Республике", — говорится в сообщении.

Указано, что на внеочередном заседании 14 марта 2020 года Кабмин также обсудил процедуру вывоза украинских граждан.

В частности Государственная таможенная служба должна будет оперативно оформить груз членов экипажа и пассажиров самолета, который будет осуществлять эвакуацию.

В свою очередь, Госпогранслужба должна обеспечить первоочередное осуществление контроля во время пересечения государственной границы.

Кроме того, Совет национальной безопасности и обороны обратился к гражданам Украины, которые находятся за пределами страны, с просьбой вернуться домой до 17 марта 2020 года.

"СНБО обращается ко всем гражданам Украины с просьбой вернуться до 17 марта 2020 года", — говорится в сообщении.

В ведомстве напоминают, что 17 марта 2020 года с 00:00 в течение ближайших двух недель будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

"Для граждан Украины, путешествующих на своем транспорте, пункты пропуска открыты", — отмечают в СНБО.

При этом в ведомстве уверяют, что в случае возникновения обстоятельств чрезвычайного характера будет организована доставка украинских граждан спецрейсами.

Кроме того, в СНБО напоминают, что 16 марта 2020 года с 00:00 в течение ближайших следующих двух недель прекращается въезд на территорию Украины иностранцев и лиц без гражданства, за исключением лиц, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории Украины, и по отдельным решениям Министерства иностранных дел Украины — аккредитованных работников дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств международных организаций.

"В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни и здоровью рекомендуем гражданам Украины безотлагательно обращаться в ближайшее дипломатическое учреждение Украины или на круглосуточную горячую линию МИД Украины, адрес электронной почты: cons_or@mfa.gov.ua", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Италии от китайского коронавируса умерла гражданка Украины Раиса Малышева 1954 года рождения.

Напомним, с 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

На данный момент в Украине известно о трех случаях заражения коронавирусом, один из них летальный — 13 марта от коронавируса умерла 71-летняя пациентка из Радомышля Житомирской области. Она стала первой жертвой коронавируса среди украинцев.