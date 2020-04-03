Экономика 40 минут назад

Кабмин снова ухудшил прогноз инфляции на 2020 год

Уровень безработицы ожидается почти 10%

Кабмин снова ухудшил прогноз инфляции на 2020 год Кабмин снова ухудшил прогноз инфляции на 2020 год
Заседание Кабинета министров. фото: пресс-служба Кабмина

Кабинет министров Украины обновило макроэкономический прогноз на 2020 год. Согласно нему, инфляция в текущем году ожидается на уровне 11,6%.

Об этом свидетельствует постановление правительства №253.

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По предыдущему макропрогнозу, Кабмин ожидал 8,7% инфляции, а еще ранее — и вовсе 5,5%. 

Также, согласно обновленному макропрогнозу, правительство ожидает, что уровень безработицы составит 9,4%, среднемесячная заработная плата работников  — 10,7 тысяч гривен, а номинальная зарплата с учетом инфляции снизится на 4,5% по сравнению с прошлогодним показателем.

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Напомним, по прогнозу основателя инвесткомпании Dragon Capital Томаша Фиалы, в  2020 году украинский ВВП может сократиться на 4-9%, гривня девальвирует до 30-35 гривен за доллар, а инфляция составит 5%. И это лишь базовый прогноз. В случае, если карантин затянется, показатели могут быть еще хуже.

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