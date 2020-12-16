Политика 50 минут назад

Кабмин согласовал возвращение еще одного губернатора

Правительство согласовало назначение нового-старого главы Запорожской области, а также нового руководителя Прикарпатья

Фото: пресс-служба Кабмина Фото: пресс-служба Кабмина
Фото: пресс-служба Кабмина

Кабинет министров согласовал назначение новых глав Запорожской и Ивано-Франковской областных государственной администраций. Об этом сообщил на своей странице в Facebook представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

В частности, на должность главы Запорожской ОГА согласован Александр Старух, а на должность главы Ивано-Франковской ОГА — Андрей Бойчук. Правительство согласовало и увольнение Виталия Боговина с должности главы Запорожской обладминистрации "в связи с переходом на выборную должность". Ранее его избрали председателем Запорожского областного совета.

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Старух уже был главой Запорожской ОГА в 2008-2010 годах. Бойчук является основателем благотворительного фонда "Центр волонтерских инициатив".

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Кроме того, Кабмин одобрил назначение первым заместителем главы Житомирской ОГА Наталии Остапченко, а замглавы этой ОГА — Юрия Оханского.

Отметим, что 10 декабря президент Владимир Зеленский уволил с должности главы Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко и назначил вместо него Валентина Резниченко. Последний уже возглавлял Днепропетровскую область при президенте Петре Порошенко более четырех лет — с 26 марта 2015 года по 27 июня 2019 года.

Ранее Зеленский уволил с должности главы Закарпатской ОГА Алексея Петрова, назначив вместо него Анатолия Полоскова. Петров, в свою очередь, как и Боговин сейчас, был избран председателем местного облсовета.

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