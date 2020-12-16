Кабмин согласовал возвращение еще одного губернатора

Кабинет министров согласовал назначение новых глав Запорожской и Ивано-Франковской областных государственной администраций. Об этом сообщил на своей странице в Facebook представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

В частности, на должность главы Запорожской ОГА согласован Александр Старух, а на должность главы Ивано-Франковской ОГА — Андрей Бойчук. Правительство согласовало и увольнение Виталия Боговина с должности главы Запорожской обладминистрации "в связи с переходом на выборную должность". Ранее его избрали председателем Запорожского областного совета.

Старух уже был главой Запорожской ОГА в 2008-2010 годах. Бойчук является основателем благотворительного фонда "Центр волонтерских инициатив".

Кроме того, Кабмин одобрил назначение первым заместителем главы Житомирской ОГА Наталии Остапченко, а замглавы этой ОГА — Юрия Оханского.

Отметим, что 10 декабря президент Владимир Зеленский уволил с должности главы Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко и назначил вместо него Валентина Резниченко. Последний уже возглавлял Днепропетровскую область при президенте Петре Порошенко более четырех лет — с 26 марта 2015 года по 27 июня 2019 года.