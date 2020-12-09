Политика 1 час назад

Кабмин согласовал возвращение Резниченко на должность главы Днепропетровской ОГА

Чиновник времен Порошенко вернется в привычное кресло после подписания указа Зеленским

Фото: Днепропетровская ОГА Фото: Днепропетровская ОГА
Фото: Днепропетровская ОГА

Кабинет министров согласовал увольнение с должности главы Днепропетровской областной администрации Александра Бондаренко и назначение вместо него Валентина Резниченко.

Соответствующий проект указа президента был одобрен на заседании правительства 9 декабря.

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Отметим, что Резниченко возглавлял Днепропетровскую область при президенте Петре Порошенко более четырех лет — с 26 марта 2015 года по 27 июня 2019 года, до этого с августа 2014 года он руководит госпредприятием "Украинский государственный центр радиочастот".

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На местных выборах 2020 года Резниченко возглавил список партии "Пропозиция" в Днепропетровский облсовет, избравшись в итоге его депутатом. Партия заняла третье место, получив 17 мандатов из 120.

Бондаренко же занимает должность днепропетровского губернатора с 14 сентября 2019 года.

Помимо этого, на заседании 9 декабря правительство согласовало назначение первым заместителем председателя Киевской обладминистрации Дмитрия Назаренко.

Напомним, что накануне президент Владимир Зеленский уволил с должности главы Закарпатской областной администрации Алексея Петрова, назначив вместо него Анатолия Полоскова. Петров, в свою очередь, был избран председателем Закарпатского облсовета.

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