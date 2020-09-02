Кабмин утвердил принципы стратегического реформирования госбанков

Кабинет министров одобрил предложенный Министерством финансов Украины вариант стратегии реформирования государственного банковского сектора.

Как сообщает пресс-центр Минфина, соответствующее решение было принято 2 сентября на заседании правительства.

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Согласно утвержденным Кабмином Основам стратегического реформирования банковского сектора, государство, в частности, планирует следующие шаги:

– внедрить стратегии для каждого государственного банка;

– до 2025 года снизить долю государства в банковском секторе с 60% до 25%;

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– сократить долю неработающих активов на балансах государственных банков;

– защищать и поддерживать реализацию реформы корпоративного управления с большинством независимых членов в наблюдательном совете, с обеспечением необходимого уровня подотчетности.

"Сегодня, когда реформа корпоративного управления банков государственного сектора в Украине фактически завершена, мы обновили и усилили стратегические принципы реформирования банков государственного сектора, для обеспечения четкого понимания целей для новых наблюдательных советов и правления, достижения, которых от них ожидает акционер", — отметил заместитель министра финансов Украины Юрий Драганчук.

Ранее сообщалось, что по итогам I полугодия текущего года объем неработающих кредитов (NPL) в государственных банках сократился на 6,1 млрд грн и составил 391 млрд грн, а их доля в кредитном портфеле сектора снизилась до 63,1%.