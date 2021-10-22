Финансы 1 час назад

Как найти деньги на выгодных условиях в Украине?

Условия кредитования под залог авто или недвижимости

Как найти деньги на выгодных условиях в Украине? Как найти деньги на выгодных условиях в Украине?
PR-материал

Такой вид экономических отношений, как кредитование, настолько прочно вошел в нашу жизнь, что сегодня сложно представить любое банковское учреждение без выдачи денежных займов.

Практически каждый человек в течение своей жизни сталкивается с кредитом. Это может быть как вынужденная мера, связанная с экстремальной ситуацией и срочной потребностью в средствах, так и специально спланированная акция, долгосрочный проект на покупку дома или развитие бизнеса. Для того чтобы получить крупную сумму от кредитора, в качестве гарантии выплаты чаще всего выступает недвижимость или автомобиль.

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Поскольку на рынке финансовых услуг существует конкуренция, каждый кредитор пытается привлечь клиентов наиболее выгодными условиями в рамках своих возможностей и экономической целесообразности. На какие позиции следует обращать внимание клиенту прежде всего:

  •          максимальная сумма, выделяемая по кредиту под залог недвижимости;
  •          сроки кредитования;
  •          фиксированная ли месячная ставка;
  •          список документов, необходимых для подачи заявки;
  •          сроки рассмотрения заявок и выдачи средств;
  •          наличие дополнительных расходов в виде комиссий, оплаты оценивания недвижимости;
  •          специальные бонусные предложения.

Альтернатива банковскому кредитованию

Кредитование в Украине сегодня можно получить не только в банке. Кроме банковских учреждений существует множество финансовых организаций, выступающих в качестве частных кредиторов. Одной из таких компаний является компания UniGroup. 

Кредит под залог недвижимости в UniGroup. Компания UniGroup не является посредником, а выделяет ссуды из собственных средств, что позволяет им делать более выгодные предложения — ставка по займу 1,5% в месяц.

По мнению финансовых экспертов, частное кредитование в последние годы набирает популярность. Отсутствие жесткой бюрократии и большая свобода в отношении распоряжения собственными средствами избавляют заемщиков от дополнительных расходов и траты времени на сбор ненужных справок. Данные социологических опросов единогласны в том, что скорость оформления займа у частного кредитора намного быстрее и удобнее, чем в любом банке. Кроме того, финансовые компании имеют право составлять индивидуальные программы по кредитованию физических и юридических лиц.

Какие документы нужно собрать, чтобы оформить кредит под залог недвижимости в UniGroup:

  • паспорт заемщика;
  • идентификационный номер налогоплательщика;
  • право собственности на объект недвижимости (договор купли-продажи, дарственная, вступление в наследство).

Компания "UniGroup" выдает кредит под залог недвижимости с наибольшей выгодой для клиента. Объектом недвижимости могут выступать: дом, квартира, нежилой фонд, коммерческие помещения, земельные участки. Для получения ссуды компания не запрашивает справки о доходах и кредитную историю, а также не берет комиссию за оформление. Если необходимо, по любому вопросу будут предоставлены бесплатные консультации в телефонном режиме (067 434 5646) либо онлайн на сайте.

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