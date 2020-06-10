Как пережить кризис и куда грамотно инвестировать: советы экспертов

Во время кризиса возможно не только сохранить, но и приумножить свои материальные активы, — уверены инвестиционные аналитики Фридом Финанс Украина, — главное грамотно распорядиться своими финансами.

Необходимый размер инвестиции зависит от вашей цели. Если хотите влиять на деятельность акционерного общества — например, предлагать собственные проекты решений на общем собрании, то нужно покупать не менее 10% акций предприятия. А если вы хотите осуществлять портфельное инвестирование без решающего влияния на предприятие, достаточно иметь 100 долларов США и купить даже одну акцию предприятия.

Еще дешевле — инвестировать в облигации внутренних государственных займов. Такие государственные ценные бумаги выпускает Министерство финансов, а купить их можно, например, в банке или у Фридом Финанс Украина. Стоимость одной облигации в этой инвестиционной компании составляет 1150 гривен. При этом инвесторы не платят никаких комиссий, получают доход ежемесячно и в любой момент могут продать облигации обратно. В случае валютных облигаций цена одной гособлигации составляет 1150 долларов США.

"Задавшись идеей повышения уровня финансовой грамотности украинцев, мы организовали однодневный онлайн-марафон Invest Fest 2020. Он предназначен для тех, кто ищет новые возможности. 12 июня известные блогеры, коучи, психологи, аналитики, СЕО компаний и топ-менеджеры госорганов будут говорить с участниками марафона о "карантинном кризисе" и его влиянии на каждого из нас. Программа вмещает три основных блока: "Как не падать духом во время и после карантина?", "Об инвестициях в кризис, наша позиция — Strong Buy", панельную дискуссию "Инвестиционный климат в Украине, куда украинцам следует инвестировать", а также завершающий развлекательный блок", — комментирует маркетинговый директор Фридом Финанс Украина Борис Цомая.

Среди докладчиков: Виктория Тигипко (основатель и управляющий партнер венчурного фонда TA Ventures), Дмитрий Стрижов (генеральный директор холдинга охранных предприятий "Шериф"), Мирослав Король (известный блогер, финансист, автор проекта "Миллионер за семь лет"), Станислав Луцкович (директор компании "West Mills" — дистрибьютора Beyond Meat в Украине), Андрей Супрун (начальник управления депозитарной деятельности Национального банка), Ольга Королик (психолог, сертифицированный коуч, основательница Киевского психологического центра "ALTERA"), Тимур Турлов (генеральный директор Freedom Holding Corp.), Петр Шевченко (журналист, финансовый обозреватель "НВ Бизнес").

Эксперты рынка расскажут, как распоряжаться бюджетом в кризис, как не паниковать и не делать бездумных поступков, куда и как следует инвестировать, чтобы получать стабильный пассивный доход в кризисное время, как скопить капитал и пережить непростые времена, поделятся соображениями о том, что будет с мировой и украинской экономикой в ближайшей перспективе.

Искусство и финансы с одной стороны — не совместимые понятия, а с другой — взаимодополняющие творческие мотиваторы. Впервые в живом эфире во время Invest Fest 2020 известные украинские творческие деятели, композитор и пианист-виртуоз Евгений Хмара и художник-монументалист Роман Минин, во время мероприятия создадут творческие произведения, вдохновленные выступлениями и дискуссиями спикеров. Зарегистрировать на онлайн-марафон можно по ссылке.

СПРАВКА

Фридом Финанс Украина — инвестиционная компания, которая открывает перед клиентами глобальные перспективы в мире ценных бумаг и фондового рынка. Входит в состав холдинга FREEDOM HOLDING CORP. (США), брокеры которого предоставляют клиентам доступ к мировым фондовым рынкам. Акции холдинга прошли листинг на фондовой бирже NASDAQ (тикер-код FRHC). Фридом Финанс Украина — первый и пока единственный участник фондового рынка, который восстановил доступ клиентов к биржевым торгам через Интернет.