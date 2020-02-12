Как предприниматели Донбасса через украинские банки осваивают деньги Евросоюза

Программа FinancEast, на которую Евросоюз выделил 9,5 млн евро для поддержки малого и среднего предпринимательства на подконтрольных Украине территориях Донбасса, торжественно стартовала 19 декабря 2019 года. Уже тогда, некоторые игроки заявляли, что выделенных средств хватит на несколько месяцев.

Delo.ua поинтересовалось у банков-участников программы, как обстоят дела с ее выполнением и есть ли здесь еще средства на финансирование предпринимателей Донбасса.

Условия "игры"

Напомним, программа предусматривает, что предприниматели Донецкой и Луганской областей могут получить грантовые ресурсы в виде компенсации до 50% стоимости инвестиционных проектов, профинансированных ОТП Лизинг, Ощадбанком и Укргазбанком, которые вместе с Немецко-Украинским фондом (НУФ) и подписали эту программу.

Сами инвестиционные проекты предусматривают приобретение в лизинг или в кредит сельскохозяйственной техники, оборудования и транспортных средств, монтаж, строительство или реконструкцию помещений, ввод в эксплуатацию и т.п.

Во время презентации программы FinancEast присутствующий там генеральный директор ОТП Лизинг Андрей Павлушин предположил, что выделенных Евросоюзом 9,5 млн евро надолго не хватит, и заявил, что ОТП Лизинг свою программу закроет уже в конце января 2020 года.

Согласно общему лимиту

Первым в программе поучаствовал "Ощадбанк".

"Ощадбанк первым среди банков-партнеров Немецко-Украинского фонда начал кредитование клиентов на востоке страны в рамках программы FinancEast. В Донецкой области первый кредит получило фермерское хозяйство "Вендемия" из города Лиман, а в Луганской — фермерское хозяйство "СУЛІМОВ" из пгт Меловое. Оба кредита были предоставлены на покупку сельскохозяйственной техники", — сообщили Delo.ua в пресс-службе банка.

В целом "Ощадбанк" подписал 15 кредитных договоров, по которым клиентам Донецкой и Луганской уже выплачено 1,2 млн грн. финансовой поддержки. "Сейчас еще наши Донецкое и Луганское областные управления рассматривают кредитные заявки на сумму более 86 млн грн", — рассказывают в"Ощадбанке".

В Укргазбанке Delo.ua сообщили, что сейчас у банка на рассмотрении находится около 20 заявок на общую сумму свыше 150 млн грн, большая часть из которых — это заявки клиентов, работающих в аграрном секторе.

"Большинство заявок касается приобретения сельскохозяйственной техники, но есть и заявки для приобретения коммерческого транспорта, оборудования. Все поданные в банк заявки соответствуют обычной коммерческой деятельности клиентов малого и среднего бизнеса", — рассказывают в компании.

Тем временем, на запрос Delo.ua в компании ОТП Лизинг, генеральный директор которой, собственно говоря, и прогнозировал финиш программы еще к началу февраля, ответили, что говорить о программе FinancEast еще рано, так как реализованных проектов еще нет.

Если учесть, что по условиям программы банкам-партнерам не выделяется отдельный лимит — все партнеры работают в рамках общей программы в 9,5 млн евро — то ОТП Лизинг следовало бы поторопиться.

"Деньги на программу выделяются по такому принципу: партнеры подают реестры, а Немецко-Украинский фонд их согласовывает с учетом наличия бюджета. На сегодня через Ощадбанк уже согласовано 4.5 млн грн", — говорят в Ощадбанке.

По оценкам Укргазбанка, выделенный Евросоюзом лимит будет освоен в течение первого квартала этого года.

Правда, в связи с этим в Укргазбанке поспешить советуют потенциальным клиентам — с подачей заявок в банк — хотя здесь и предполагают, что успешное использование программы может стать весомым аргументом для увеличения ее лимита или внедрения новых программ в дальнейшем.

Правила отбора

Основные критерии для потенциальных заемщиков таковы:

➡️ это должно быть микро-, малое и среднее предприятие или физическое лицо-предприниматель ведущее фактическую хозяйственную деятельность в Донецкой или Луганской области на подконтрольной Украине территории;

➡️ общее количество работников по группе связанных лиц не должно превышать 250 человек;

➡️ годовой объем выручки от реализации по группе связанных лиц не должен превышать эквивалент 10 млн евро по официальному курсу НБУ;

➡️ деятельность клиента должна быть прибыльной и финансово устойчивой, соответствовать требованиям законодательства, в т.ч. в части экологических и социальных норм ведения хозяйственной деятельности а также соответствовать остальным критериям приемлемости ММСП для участия в Программе "FinancEast".

Правда, банкиры признают, что получить деньги по программе FinancEast немного сложнее, чем при обычном кредитовании.

"Программа действительно несколько сложней обычного кредитования в части более расширенного пакета документов и более сложного процесса сопровождения сделок. Пожалуй, это единственное, что влияет на скорость принятия решений и выдачу кредитов. Многие документы приходится отправлять на доработку. Но это ожидаемо, ведь предприниматели впервые участвуют в подобной программе.", — говорят в Укргазбанке. При этом здесь выражают свою готовность помочь клиентам и проконсультировать относительно всех возникающих вопросов.

В банках также обращают внимание предпринимателей на стартовавшую с февраля этого года в Украине государственную программу поддержки малого и микробизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%" и перспективу запуска готовящихся государством новых программ поддержки агросектора, а также на свои внутренние программы поддержки МСБ.

Надия Михальчук, специально для Delo.ua