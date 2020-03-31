Как проверить поставщика перед закупкой медицинских услуг

Из-за коронавируса и общенационального карантина особым спросом сейчас пользуются закупки медицинских средств. Рядовые украинцы ищут средства защиты для себя в аптеках или в онлайн-магазинах. А госпредприятия, бизнес, благотворительные фонды и инициативные группы договариваются об оптовых поставках товаров для комплектации больниц и обеспечения потребностей сотрудников, остаются на рабочих местах во время карантина (работники магазинов, супермаркетов, стратегических предприятий).

Однако нервозная обстановка только способствует активизации мошенников. Именно поэтому нужно быть осторожным при выборе поставщика и не попасться на удочку аферистов. Собрали самые главные советы по безопасности.

Что нужно узнать о поставщике

➡️ как давно работает — если дата регистрации сопоставима с началом антикоронавирусных мероприятий (месяц-два), лучше отказаться от покупки у такого поставщика;

➡️ код ЕГРПОУ и официальное название (согласно Единого государственного реестра), юридический статус (не находится в процессе прекращения), вид деятельности, адрес и другие регистрационные данные;

➡️ судебную историю и наличие исполнительных производств;

➡️ если продавец — общество с ограниченной ответственностью (ООО), то нужно проверить его как предпринимателя по тем же критериям. Например, все эти данные можно бесплатно найти на сайте YouControl.

Главные правила при оплате

➡️ никогда не перечислять задаток прямо на банковскую карту. Если магазин работает официально, у него должен быть банковский счет ФЛП или юрлица. В то же время лучше вообще заказывать что-то с наложенным платежом, даже если за это будет дополнительная комиссия. Так продавец не получит привлекательной возможности исчезнуть с вашими деньгами бесследно без отправки товара.

➡️ если цена неоправданно низкая, иногда даже ниже реальной себестоимости, то это с большой вероятностью мошенничество.

➡️ не забывайте, что до вас с этим продавцом, скорее всего, уже имели дело другие люди и поделились своим опытом: оставили отзыв на самом сайте, на спецресурсах, в соцсетях. Название поставщика может упоминаться и в СМИ. Не стоит игнорировать возможность поискать в интернете всю возможную информацию, особенно, если возникли сомнения в честности продавца.

Аналогичный подход должен быть не только при проверке интернет-магазинов, но и при заказе товара у частных лиц на различных онлайн-площадках объявлений. Стоит как минимум попросить у продавца предоставить информацию, сообщить полное имя, желательно с документальными доказательствами и поискать отзывы онлайн.

Заходя в аптеку или в другое заведение, торгующий медикаментами, стоит также обращать внимание на наличие разрешительных документов. Это может быть лицензия на розничную торговлю лекарственными средствами или лицензия на производство лекарственных средств. Обычно эти документы представлены в уголке потребителя. Кроме этого стоит дополнительно проверить, существует ли предприятие юридически, когда основан и который его официальный вид деятельности.

Для тех, кто осуществляет массовые закупки для больницы или своего предприятия, компания Youcontrol, которая специализируется на проверке контрагентов, открыла полный доступ к своей аналитической системе. Для этого нужно лишь заполнить форму с запросом.

Также для предпринимателей в компании выделили специальную "горячую линию": 044-334-50-90 (бесплатно). Ежедневно с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов эксперты помогут выяснить у кого планируется сделать заказ — у надежного поставщика, или это мошенник, который может исчезнуть с деньгами сразу после подписки.

"Когда каждая минута важна и каждая копейка на счету, нет лишних ресурсов на ненадежных контрагентов. Мы все в одной лодке, поэтому должны поддерживать друг друга, чтобы выплыть из этого "коронавирусного болота". Наша команда решила помочь тем, что у нас получается лучше всего: проверкой партнеров для закупщиков медицинских средств ", — прокомментировал Сергей Мильман, основатель и СЕО YouControl.