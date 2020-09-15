Как Россия продолжает влиять на экономику Украины, несмотря на санкции и войну: отчет

"Книгарня "Є" увеличивает долю русскоязычной книги в продаже. Об этом, в понедельник 14 сентября сеть книжных магазинов сообщила на своей странице в Facebook. До этого решения доля книг на украинском языке составляла от 90%. Однако, говорят в сети, отсуствие государственной поддержки украиноязычной продукции и высокая себестоимость продукта заставляет продавать книги на русском языке.

"Нравится ли нам это положение вещей? Нет. В силах ли мы, как книготорговая сеть, его изменить? Нет. Можем ли мы игнорировать эту реальность? Нет. Исправить такое положение может только действующая государственная политика, а "Книгарня "Є" вынуждена учитывать изложенные обстоятельства в планировании своей дальнейшей работы", — говорят в компании.

Таким образом (полностью отвечая изложенным в книге Юваля Ноя Харари Sapiens принципам — Delo.ua) экономическая целесообразность, то есть, деньги, победила в противостоянии с общественными принципами.

Подобное решение, естественно, вызвало противодействие активной части украинского общества. Основной посыл, который отображен в комментариях под записью: нужно покупать книги напрямую у авторов.

Однако, подготовленное и опубликованное Центром экономической стратегии (при поддержке Центра международного частного предпринимательства — проекта Американской торговой палаты с базой в Вашингтоне — Delo.ua) исследование "Российский экономический след в Украине", доказывает: книготорговля, по факту, принимает реальность. Потому что, несмотря на все попытки с 2014 года вытеснить с украинского рынка российский капитал, северный бизнес плотно присутствует в нашей стране.

Корреспондент Delo.ua изучил исследование и подготовил самые интересные факты, представленные в нем.

Топливо

Нефтяной бизнес формально "очистился". Крупнейшими российскими компаниями в сфере минерального топлива были частные "Лукойл" и "Альянс Ойл Украина", государственная "Роснефть" и частная до 2013 года, а ныне принадлежащая той же "Роснефти" "ТНК-ВР". Последняя владела 5% украинских АЗС в 2009 году, но уже в 2016 доля сократилась до 2,12%.

"Лукойл" продал 240 заправок и шесть нефтескладов малоизвестному австрийскому инвестору AMIC, который, согласно сообщениям Deutsche Welle, может быть связан с предыдущим владельцем. Его доля, впрочем, также сократилась: с 4,5% в 2009 до 3,08% в 2019.

"Роснефть" с 5% в 2013 упала до 2,8% в 2016. Тогда же госкомпания продала свои АЗС Glusco Energy SA, которая по данным некоторых экспертов и LIGA.net, может принадлежать Виктору Медведчуку.

Компанию "Альянс Ойл Украина" купила "Независимая нефтяная компания", которая, по данным РБК, может пребывать в орбите "Роснефти". Впрочем, как подчеркивают авторы исследования, в 2016 году российский суд установил, что эти компании не могут считаться афилированными.

В целом, количество АЗС, принадлежащих связанным с Россией компаниям, сократилось с 14,5% до 8,1%.

"Выглядит так, будто Россия активнее инвестирует в торговлю с Украиной бензином и нефтью, чем в добычу нефти в Украины", — говорится в исследовании. Да и в целом, по мнению опрошенных "ЦЭС" экспертов, именно российский капитал выкупил и по итогу закрыл многие нефтеперерабатывающие заводы в Украине, чтобы создать зависимость от поставок российской же нефти.

Также эксперты сомневаются в беларусском происхождении дизельного топлива. И приводят статистику: импорт сжиженного газа из России вырос с 26% до 44%.

Природный газ

Природный же газ традиционно является политическим рычагом давления России на Украину. Еще в 2013 году 92% импорта газа шло из РФ — это 12,9 млрд кубометров.

Сейчас мы пользуемся реверсными поставками из Европы в Украину. Цена рыночная, однако минус один инструмент для манипуляций. Еще одной победой, напомнили в исследовании, является победа "Нафтогаза" над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Впрочем, в будущем все зависит от проекта "Северный поток-2".

Напомнили в "ЦЭС" также о том, что Дмитрий Фирташ, который отыгрывал важную роль в украино-российской торговле газом (через фирму "РосУкрЭнерго", которая была торговым посредником — Delo.ua), сейчас имеет долю в 24 из 39 облгазов.

Электроэнергия

Что касается электроэнергии, сейчас россияне сохраняют присутствие на рынке распределения электроэнергии, поставке ядерного топлива и обслуживании атомнях станций.

Так, в частности, это VS Energy, связанная с бизнесменом Александром Бабаковым, который находится под санкциями ЕС и США, и "Энергетический стандарт" Константина Григоришина, управляющий четырьмя облэнерго и Луганским энергообъединением. Еще с тремя облэнерго имеет связь Виктор Медведчук — через жену, которой принадлежат доли в Львовском, Прикарпатском и Запорожском облэнерго. "По состоянию на 2019 год, в 19 из 24 облэнерго была хотя бы какая-то доля, принадлежащая российской компании или личностям, которые связаны с Россией. В 2019 году эти компании контролировали 75% общих активов облэнерго", — говорится в исследовании.

А вот атомная энергетика, которая обеспечивает больше половины всей электроэнергии в Украине, весьма зависит от РФ. Так, сейчас три из четырех АЭС транспортируют отработавшее ядерное топливо в Россию, консервирует его лишь Запорожская АЭС. А Центральное хранилище отработавшего ядерного топлива в Чернобыльской зоне строят уже 15 лет.

15 действующих реакторов спроектированы под топливо российской госкомпании ТВЭЛ. Тут, впрочем, авторы видят подвижки: с 2014 года шесть реакторов на двух станциях работают на топливе Westinghouse. Мало того, в 2019 году американский холдинг предложил "Энергоатому" технико-экономическое обоснование дизайна и технологии для производства топливных сборок в Украине. Если ее утвердят, производство переедет сюда и сделает атомную энергию дешевле.

Банковская сфера и телеком

В банковской сфере активными остались частный "Альфа-Банк" Михаила Фридмана, государственный "Сбербанк", "Форвард Банк" (бывший "Русский стандарт" Тарико Рустама"), "PIN Банк" VS Energy, UNEX Банк Вадима Новинского и государственный "Проминвестбанк". 99,7% акций последнего продали в марте неизвестному покупателю.

Это влияние, впрочем, эксперты не считают слишком опасным. Как не считают опасными российские деньги в телеком-секторе. Так, минимум два из трех крупнейших операторов мобильной связи — Киевстар и lifecell — имеют явную связь с Россией через владельцев. Если Vodafone все еще сохраняет связь со своими предыдущими российскими владельцами, то все 100% нашего рынка контролирует РФ.

Причем, уточняют авторы исследования, совладельцем обеих компаний является холдинг Михаила Фридмана Alfa Group. По мнению ряда экспертов, впрочем, единственная цель владельцев компаний — получение прибыли, поэтому их присутствие "не имеет негативного влияния на Украину". Другие выражают опасения, что компании могут собирать личную информацию.

Как решить вопрос

Также российский след обнаружен в металлургии, медиа, химической промышленности. Инвестиции приходят из оффшорных зон, что позволяет обходить антироссийские санкции — так, более 50% инвестиций в Украину сделаны из Кипра.

Чтобы решить вопрос, по мнению "ЦЭС", Украина должна:

— решить вопрос с прозрачностью финансирования политических партий;

— улучшить отчетность о конечных бенефициарах;

— продолжить реализацию BEPS;

— закрыть санкционные лазейки (такие как перерегистрация компаний или фиктивные перепродажи);

— улучшить доступность и качество статистических данных, которые позволят оценивать реальную картину;

— ввести жесткие правила для российских инвестиций (в том числе и с офшоров) в СМИ, церковь и политику;

— принять закон о скрининге инвестиций — чтобы спецкомиссия, состоящая из министров, решала, какие деньги пускать в Украину.

В исследовании приводят данные о том, что отношение украинцев к России улучшилось: у 54% опрошенных украинцев оно позитивное, по сравнению с самыми низкими 30% в 2015 году.

Плюс проблема разрыва связей и в том, что Украина экономически и инфраструктурно "вмонтирована" в экономику России еще со времен Советского Союза — и здесь достаточно сложно выкрутиться, поскольку мы вряд ли сможем, скажем, быстро перестроить всю железную дорогу или газотранспортную систему. Ряд экспертов, также, считают, что для Украины может быть дешевле вернуться на поставку российских углеводородов. Так что, вполне возможно, одними российскими книгами мы не ограничимся.

Дмитрий Бунецкий, специально для Delo.ua