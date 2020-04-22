Аналоги пластику: как стать более эко-сознательным дома, на работе и в путешествиях

О теме экологии и защиты окружающей среды в этом году не говорит лишь ленивый. Чаще всего в лентах новостей появляется информация о проблемах с количеством пластика в мире: c 1950 по 2018 годы в мире было произведено порядка 6,3 млрд тонн пластика, пеработано — лишь 9%, сожжено — 12%. Остальное же лежит на мусорных свалках или путешествует по мировому океану большими мусорными пятнами, которые еще называют островами.

В Украине проблема бытовых отходов стоит также остро. Причин тому несколько 一 нет законов, которые заставляли бы жителей любых населенных пунктов сортировать мусор. Нет у украинцев и привычки сортировать мусор самостоятельно, а затем отвозить на сортировочные пункты или напрямую на переработку.

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Следствием этих процессов являются свалки мусора с пластиком. Все это для страны и ее жителей представляет большую опасность 一 загрязняются водоемы, грунты, воздух.

Однако есть и украинцы, которые часто путешествуют и перенимают опыт жителей соседний европейских стран, где мусор сортируется, а предпочтение отдается товарам, продуктам, которые подлежат переработке, или повторно используются и не несут вреда окружающей среде во время и после использования.

С некоторыми из таких жителей Киева Delo.ua пообщалось лично и разузнало об их привычках и о том, какие альтернативы пластику и опасным моющим средствам существуют уже сегодня.

Как стать эко-сознательным дома

Фото: pixabay

В быту украинцы используют много пластика каждый день. Например, когда покупают моющие средства, средства гигиены, бытовые товары, продукты питания. В подавляющем большинстве все эти товары упакованы в пластик. Это связано как с тем, что мало производителей делают аналоги в сухом виде без использования пластиковой тары, так и с привычками украинцев приобретать продукцию в пластиковой таре, потому что это — удобно. Однако эти привычки наносят серьезный вред окружающей среде, потому что большая часть тары не моется, а затем оказывается на свалке, из-за чего химические вещества проникают в почву. Однако, сегодня в продаже уже существуют более экологичные аналоги.

Гели для душа и шампунь

"Шампунь и кондиционер я заменила мыльными орехами (вид орехов, которые обладают моющими свойствами 一 Delo.ua), и домашним яблочным уксусом. Гель для душа 一 средством на основе нутовой муки с кофе, корицей и другими пищевыми компонентами", 一 делится опытом Тина Киселева, основатель компании All eco.

Альтернативный вариант 一 пользоваться одними и теми же средствами нескольким членам семьи. "В нашей ванне нет большого разнообразия средств, мы с мужем пользуемся одинаковыми шампунем-кондиционером, поскольку здоровье и красота волос мне очень важна 一все мои попытки использования органических аналогов разных производителей пока не увенчались результатом", 一 рассказывает Наталья Агафонкина, жительница пригорода Киева, домохозяйка.

Губка

"Я замінила синтетичну мочалку на натуральну з люфи, джгута, дерев'яний скребок", 一 подсказывает Татьяна Довгань, специалист по работе с общественностью и СМИ в "Укрзализныце" и фотограф в свободное время.

Гигиенические тампоны и прокладки

"Я замінила прокладки і тампони на менструальну чашу, це стала одна з найкращих моїх покупок, до того ж я економлю гроші", 一 говорит Татьяна Довгань.

Дезодоранты и антиперспиранты

"Все дезодоранты я заменила на соду, потому что ее хватает надолго и она устраняет запах", 一 отмечает Марианна Бойко, экоблогер, экотренер, собственница бренда многоразовых сумок Act Green, а также писательница, радиоведущая и автор книги "104 дні без поліетилена".

Альтернативный вариант 一 средства на основе натуральных компонентов. "Дезодорант заменила 3 года назад на пробковый кристальный", 一 делится опытом Ирина Билык, основательница эко一 бренда "Bilka — зеленые мысли в действия", эко-активистка и экотренер.

Ватные палочки

"Пластикові вушні палички замінила на бамбукові. Однак наразі вирішила відмовитися від них взагалі, тому що я солідарна з Беа Джонсон (автор книги "Дім — нуль відходів" — Delo.ua), що мізинця і чистого рушника вдосталь", 一 отмечает Татьяна Довгань.

Зубные щетки

"Пластиковую щетку поменяла на бамбуковую", 一 говорит Марианна Бойко.

Альтернативный вариант. "Непригодные зубные щетки отвожу на безопасное сжигание в "Україна без сміття", 一 делится опытом Юлия Радченко, администратор еженедельника "Фокус".

Стиральный порошок

"Я перешла на натуральное растительное хозяйственное мыло: натираю мыло, смешиваю с содой, после чего добавляю в барабан стиральной машины. Такое средство отстирывает лучше эко-порошков", 一 подсказывает Тина Киселева.

Средства для мытья окон

"Средство для мытья окон делаю сама на основе воды и нашатырного спирта или с уксусом", 一 рассказала Марианна Бойко.

Средство для мытья посуды

"Грязную посуду мою содой или горчичным порошком. Если много жира на посуде, тогда использую органическое средство. Развожу его 1:6 с водой", 一 советует Марианна Бойко.

Средства для мытья квартиры

"Для чистки поверхностей использую соду. Чистит она хорошо, но сейчас ищу альтернативу, потому что добыча соды не вполне экологична. Альтернатива 一 хозяйственное мыло, уксус. Средство для мытья унитаза заменила на уксус", 一 делится опытом Тина Киселева.

Швабра

"Мені не довелося міняти швабру, вона у нас цілу вічність, це звичайна радянського типу дерев'яна швабра. На мій погляд, найбільш довговічний і зручний варіант з усіх", 一 рассказывает Татьяна Довгань.

Как стать эко-сознательным в офисе и вне дома

Фото: pixabay

По дороге на работу и вне дома количество пластика в нашем обиходе также зашкаливает: это и пластиковые бутылки для воды, и салфетки в пластиковой упаковке, и кофе или вода в пластиковых стаканчиках и так далее. К счастью, существуют альтернативы не экологичным товарам.

Бутылки и стаканчики

"Когда выезжаю на лекции и тренинги, то беру одну из чашек 一 либо тонкую бамбуковую, либо керамическую с крышкой, а также многоразовую бутылку для воды", 一 делится опытом Марианна Бойко.

Вилки и ложки

"Для пикников собрала свой набор: бокс, тарелки, стаканы. Все из пластика, но многоразовое", 一 подсказывает Марианна Бойко.

Бахилы

"В перукарню, салон краси, медичні заклади, стоматологію завжди беру з собою власні багаторазові бахіли, не використовую пластикові. Також їх я використовую і у фотостудіях", 一 подсказывает Татьяна Довгань.

Сладости и десерты

"Уже год наша семья пользуется многоразовыми стаканчиками, которые всегда с нами, даже мороженое детям летом покупали в их персональные маленькие многоразовые стаканчики", 一 говорит Наталья Агафонкина.

Как стать эко-сознательным в супермаркете

Фото: pixabay

В супермаркете пластик находится на каждом углу: это и одноразовые пакеты для продукции, и пластиковые перчатки, и коробки в кулинарии, и пакеты для покупок и многие другие товары. Для всех этих товаров также уже есть экологичные альтернативы.

Пакеты для покупок

"Я использую торбы, как альтернативу пакетам из супермаркета. Меня радует тенденция, что многие супермаркеты начали предлагать свои брендированные торбы", 一отмечает Виктория Ковальчук, сhief marketing and communications officer девелоперской компании DC Evolution.

Пластиковая тара

"Вместо пакетов для влажных продуктов могу взять простую литровую банку с крышкой. Большую часть продуктов покупаю в свою тару", 一 советует Марианна Бойко.

Упаковка для продуктов

"Я отдаю предпочтение молочной продукции в стекле, а не в пластике", 一 говорит Александра Розумей, юрист в адвокатском объединении, член общественной организации ReThink.

Пищевая пленка

"Мы используем многократные восковые салфетки вместо пищевой пленки", 一говорит Ирина Билык, основательница эко一 бренда "Bilka-зеленые мысли в действия", эко-активистка.

Кулинария

"Більш екологічною пластику я вважаю алюмінієву тару", 一 считает Татьяна Довгань.

Как стать эко-сознательным в путешествиях

Фото: pixabay

В путешествиях также много пластика 一 это и упаковка багажа, и одноразовые шампуни, шапочки для душа и много других товаров. Чем можно заменить их, чтобы стать более эко-полезным окружающему миру?

Чемоданы

"Последние 6 лет не пакуем наши чемоданы пленкой, на меня это явление вообще наводит ужас, когда я представляю сколько используется такой пленки в аэропортах ежедневно и фактически без всякой особой цели", 一 говорит Наталья Агафонкина.

Средства гигиены

"У готелях ніколи не користуюся продукцією в маленьких пляшечках, вони зроблені з пластика і йдуть в смітник. Натомість беру в маленькі пляшечки все з собою з дому, зубну пасту, власну чашку. Це і зручно для подорожей, і компактно", 一 говорит Татьяна Довгань.

Становиться эко-сознательным сегодня становится достаточно просто: главное 一 ввести это дело в привычку. Важно начинать переходить на экологичные аналоги товаров прямо сейчас, потому что последствия использования пластика и других неэкологичных товаров в быту 一 во время мытья посуды, уборки или покупок в супермаркете 一 проявятся уже завтра и отразятся на окружающей среде совсем скоро, что успеют ощутить не только наши дети, но и мы сами.

Катерина Спорыш, специально для Delo.ua