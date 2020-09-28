Как уровень квалификации работников влияет на доходы страны: исследование Coursera

➡️ Из 200 миллионов студентов высших учебных заведений, чье обучение было прервано из-за COVID-19, 80% находятся в странах, где современные навыки только развиваются или даже находятся на более низком уровне, чем нужно.

Закрытие учебных заведений подорвало процесс получения высшего образования для миллионов студентов в странах, которые очень нуждаются в более доступном обучении. 80% студентов, обучающихся в высших учебных заведениях, из стран, находящихся в нижней половине мирового рейтинга по уровню владения бизнесом, технологиями и навыками работы с данными.

Чтобы преодолеть усугубляющееся неравенство в навыках, университеты должны объединить усилия, с целью демократизировать доступ к качественным обучающим онлайн-ресурсам, тем самым способствуя повышению готовности всех к быстро меняющейся экономике.

Четвертая промышленная революция потребовала нового набора критически важных навыков в сферах бизнеса, технологий и науки о данных. Именно это позволяет конкурировать во все более цифровом мире, поэтому правительства, компании и учебные заведения продолжают уделять приоритетное внимание этим основным навыкам в условиях пандемии коронавируса. Более двух третей пользователей платформы Coursera проходят курсы обучения бизнесу, технологиям и навыкам обработки данных.

➡️ В отраслях с более высококвалифицированными специалистами, особенно в области технологий, отмечается большая рентабельность запасов и меньшие потери от COVID-19.

Дефицит навыков дорого обходится организациям во всех отраслях. Данные Coursera показывают, что корреляция между уровнем квалификации и доходностью отраслей в США в прошлом году составила 43% (в области технологий — 39%, бизнеса — 30%, обработки данных — 21%). За последние три месяца это соотношение составляет 40%, что говорит о том, что компании с более высоким уровнем квалификации понизили свою оценку из-за COVID-19.

Необходимыми во время пандемии были цифровые навыки, которые помогли компаниям отреагировать на кризис в краткосрочной перспективе и обеспечить долгосрочную трансформацию. Кроме того, внезапный глобальный переход на удаленную работу показал, что навыки работы с цифровыми технологиями имеют решающее значение для краткосрочных деловых операций — от управления изменениями и предоставления онлайн-услуг до автоматизации процессов, которые больше нельзя выполнять лично.

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➡️ Пять трендовых навыков в период COVID-19: общественное здравоохранение, распознавание симптомов, понимание факторов риска, социальное дистанцирование и отслеживание контактов. С марта на курсах Coursera эти навыки приобретали 800 тысяч человек.

Поскольку последствия пандемии ощущаются во всем мире, учащиеся стремятся получить навыки, связанные с COVID-19, и понять науку, стоящую за вирусом. Самым популярным курсом года, благодаря регистрации на платформе Coursera, стал курс отслеживания контактов COVID-19 Университета Джонса Хопкинса.

➡️ Спрос на навыки личного развития, такие как уверенность, управление стрессом и внимательность, вырос на 1200% среди отдельных учащихся.

Неопределенные диагнозы, надвигающаяся нехватка ресурсов, растущие финансовые потери и ущемление личных свобод, несомненно, способствовали распространенным психическим и эмоциональным расстройствам. После вспышки вируса спрос на индивидуальные курсы личного развитие, включая управление стрессом и осознанность, вырос на 1200%.

Правительства и университеты также проводят курсы, связанные с личным развитием, с акцентом на тревожность и психическое здоровье. Исследования давно показывают, что улучшение психического здоровья ведет к повышению продуктивности, и можно ожидать увеличения инвестиций в психическое и эмоциональное благополучие граждан и студентов.

➡️ Высокий уровень квалификации связан с экономическим прогрессом.

COVID-19 выявил много неравенства в вопросах доступа к Интернету, высшему образованию и возможностей трудоустройства. Данные указывают на то, что страны с высоким уровнем равенства в этих вопросах — это страны с более высоким уровнем квалификации. Эти страны в долгосрочной перспективе могут рассчитывать на большую отдачу от ВВП.

По мере того, как в результате пандемии будет увеличиваться объем онлайн-обучения, доступ к цифровым образовательным ресурсам будет становиться все более важным. Данные показывают, что существует большая положительная корреляция (65%) между уровнем квалификации в стране в разных областях и процентом ее населения, использующего Интернет. Например, в Нидерландах средний уровень квалификации составляет 85%, а 94% населения имеют доступ к Интернету. Для сравнения, Индонезия имеет средний уровень квалификации 29%, и только 40% ее населения имеют доступ к Интернету.

➡️ В странах с высоким уровнем квалификации неравенство в доходах меньше.

В условиях хаоса на рынках труда на фоне COVID-19 и технологий, создающих риск потери рабочих мест для большого числа людей, странам необходимо учитывать влияние уровня навыков в стране на неравенство в доходах. Данные показывают отрицательную корреляцию между средним уровнем владения навыками в разных областях и долей доходов, аккумулируемых у 10% самых богатых людей страны.

В США доля доходов, которыми владеет самые богатые 10% населения, составляет 31%, а средний уровень квалификации — 58%. В отличие от этого, доля доходов, которыми владеют самые богатые 10% населения Канады, составляет 25%, а средний уровень квалификации — 71%.

➡️ Страны с более высоким уровнем занятости — это страны с более высоким уровнем квалификации.

Навыки необходимы для качественной и устойчивой занятости; соответственно, данные показывают, что уровень квалификации страны в разных областях положительно коррелирует с долей активного населения трудоспособного возраста. Тенденция особенно ярко просматривается в Швейцарии и Греции. В Швейцарии средний уровень квалификации составляет 98%, а уровень занятости — 84%, в то время как в Греции средний уровень квалификации составляет 56%, а уровень занятости — 68%.

➡️ Каждый процент уровня квалификации влияет на увеличение ВВП.

Данные показывают, что каждый процент навыков, полученный в среднем уровне знаний по стране (по областям), связан с увеличением ВВП на душу населения на $600 долларов США. Например, средний уровень квалификации в Кении составляет 26%, в то время как средний уровень квалификации в Египте составляет 27%. Разница в их ВВП на душу населения составляет примерно $700 долларов.

COVID-19, несомненно, отрицательно скажется на мировом ВВП, так как наносит ущерб внутреннему потреблению и услугам, мировой торговле и туризму. Страны могут противодействовать этому снижению и сделать свою экономику более устойчивой, вкладывая средства в развитие навыков.