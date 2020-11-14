Общество 50 минут назад

Как в Киеве наказывают рестораны и кафе за нарушение карантина (ВИДЕО)

В столичном кафе правоохранители попросили гостей покинуть заведение

Фото: скриншот видео/Сегодня Фото: скриншот видео/Сегодня
Фото: скриншот видео/Сегодня

14 ноября в кафе в центре Киева прибыл отряд полиции из-за того, что заведение нарушило карантин выходного дня.

Как сообщает Telegram-канал издания "Сегодня", в настоящее время кафе "Хлебный", которое расположено на площади Льва Толстого в Киеве, открыто и работает в обычном режиме, несмотря на карантин.

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Сотрудники полиции после приезда попросили гостей покинуть заведение.

В свою очередь, администратор заявил, что патрульные не имеют право выгонять гостей.

"Мы пока устанавливаем ответственных лиц, а комментарии пока давать не можем, так как проводим действия", — заявил полицейский.

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Напомним, Украинским торговым заведениям, которым отведено не менее 60% площади под продукты питания, разрешено работать во время карантина "выходного дня", без ограничения торгового ассортимента.

Напомним, по состоянию на 14 ноября, в Украине зарегистрировано 12 524 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, заболели 474 ребенка и 496 медработников.

В течение 12 ноября в Украине зафиксировано 11 787 случаев выявления коронавирусной болезни COVID-19. Как отмечается в данных Министерства здравоохранения, заболели, в частности, 388 детей и 555 медиков.

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