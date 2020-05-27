Как живет Китай после карантина: досмотр иностранцев и "код здоровья" на каждом шагу

После распространения вспышки заболевания Covid-19 в Китае, страна первая ввела жесткие ограничительные нормы. Благодаря карантинному режиму, Поднебесной удалось быстро свести уровень заболеваемости коронавирусом до минимума.

Под карантин фактически попала только провинция Хубей, поскольку именно центральный город Ухань стал эпицентром распространения вирусной инфекции. Сам город был закрыт, внутреннее и внешнее транспортное сообщение остановлено, запрещены въезд и выезд, в т.ч. на частном транспорте.

По всему Китаю продлили выходные по случаю празднования Китайского Нового года. Поэтому большинство промышленных фабрик и компании смогли вернуться к работе в конце февраля на 2-3 недели позже запланированных дат. В остальных городах Китая ограничения накладывались в зависимости от количества заболевших.

Принцип прост — чем больше случаев, тем жестче ограничения.

На местах решения об ограничениях принимались на усмотрение администраций районов или жилых комплексов. Так, например, в некоторых районах Гуанчжоу разрешалось выходить из дома несколько раз в неделю, а в некоторых ограничений по выходу не было вообще. Городской транспорт в Гуанчжоу работал в обычном режиме.

Сейчас каких-либо ограничений на перемещение по городу практически не осталось.

Кроме того, ограничения на работу предприятий сняты практически полностью. Открыты школы, спортклубы, некоторые детские сады.

Что изменилось после ослабления карантина

Первые ослабления после карантина в Китае начались в конце февраля. Именно тогда количество заболевших пошло на спад и правительство Китая разрешило возобновить работу многим компаниям. В первую очередь работать начала производственная отрасль и бизнес-центры.

В течение марта все работающие компании были обязаны вести журналы учета посещений — необходимо было указывать имя, номер телефона и температуру тела. В таких журналах должны фиксироваться все сотрудники и посетители. На конец мая такие журналы до сих пор ведутся в некоторых учреждениях, например, фитнес-клубах, больницах, некоторых кафе и ресторанах.

Основная цель учета — регулярный мониторинг температуры тела всех посетителей, а также идентификация тех, кто мог контактировать с зараженным человеком.

Параллельно были внедрен так называемый "код здоровья" — специальное мобильное приложение. Туда необходимо вносить данные о своем самочувствии, симптомах, температуре и передвижению между городами не менее 1 раза в неделю.

Без "кода здоровья" невозможно зайти на территорию любого общественного места или предприятия. За предоставление ложной информации, а именно за сокрытие симптомов заболеваний, в Китае ввели уголовную ответственность. Также было запущено приложение, которое показывало города, в которых был пользователь сим-карты в течение последних 14 дней.

После того, как вирус распространился по миру, с 29 марта 2020 правительство Китая запретило въезд иностранцам на территорию Китая. Запрет на въезд для иностранцев действует до сих пор.

Обязательное ношение маски в общественных местах и даже на улице было внедрено в Китае в начале февраля 2020 и действует до сих пор.

Как работает метро и общественный транспорт

В период карантина и после в большинстве городов Китая общественный транспорт работал в обычном режиме. Но уже в феврале в общественном транспорте был внедрен обязательный мониторинг температуры тела при помощи ручных электронных термометров.

Это привело к тому, что в метро стали образовываться огромные очереди на входе, особенно в час-пик. Поэтому со временем китайцы установили специальные устройства и рамки для мониторинга температуры тела посетителей, позволяющие сканировать со скоростью несколько сот человек в минуту, что существенно ускорило проход пассажиров и устранило проблему с очередями. Компания Fialan сейчас активно реализует проекты по обеспечению такими скрининговыми устройствами украинский бизнес.

В автобусах и такси до сих пор используются ручные электронные термометры. В течение февраля-марта вагоны метро патрулировали службой охраны, сотрудники которой контролировали, чтобы все пассажиры были в масках. Для входа в метро до сих пор также необходимо предъявить "код здоровья", а в некоторых городах Китая необходимо отсканировать специальный QR-код при входе для того, чтобы зарегистрировать свое посещение.

На входе в ж/д вокзалах также измеряют температуру у всех посетителей. При этом, при проверке билетов уже в поезде сотрудники ж/д повторно делают замеры температуры при помощи бесконтактных термометров.

В такси установили защитный экран между водителем и пассажирами. Это превентивные меры, поскольку водители ежедневно контактируют с большим количеством людей. Обязательным условием как для водителя, так и для пассажира является наличие маски и проверка температуры.

Доставка потребительских товаров

В отрасли доставки фундаментальных изменений не произошло. Однако, были введены ограничения для всех курьеров и служб доставки — запрет на вход в жилые комплексы и бизнес-центры.

Если раньше доставка осуществлялась до двери дома или офиса, то теперь необходимо выходить на улицу и забирать посылку у курьера, или в месте, где она была оставлена. Связано это с тем, что курьеры контактируют с большим количеством людей и могут быстро распространить инфекцию. Поэтому, таким образом, сокращается количество людей в их контактной группе.

Службы доставки еды и продуктов обязаны регулярно обрабатывать транспортные средства и боксы для перевозки заказов специальными обеззараживающими препаратами. Также сотрудники регулярно сдают тест на отсутствие вируса.

Посещение торговых центров

На входах в торговые центры до сих пор работает обязательный контроль температуры тела для всех посетителей. Дополнительно некоторые магазины, например Apple, устанавливают дополнительный контроль у себя на входе.

Большинство торговых центров установили на входе рамки контроля температура и тепловизоры для ускорения процесса и комфорта посетителей.

Режим работы в кофейнях, продуктовых рынках и магазинах

На входах в любые места с большим скоплением людей замеряют температуру. В основном при помощи электронных градусников, в местах с большой проходимостью при помощи тепловизоров. Также просят предъявить "код здоровья".

В некоторых кофейнях до сих пор осуществляется регистрация входа и проверка температуры. Это зависит от города и района. В районах, где зафиксировано больше случаев заражений, правила более строгие.

Для входа необходимо предъявить "код здоровья", а в некоторых заведениях можно отсканировать QR-код и зарегистрировать свое посещение. Это автоматизированная процедура, которая заменила регистрацию в бумажном журнале.

В кафе с обслуживанием "от стойки" перед кассиром на полу нанесены ограничительные линии, которые нельзя пересекать. Таким образом достигается увеличение пространства между сотрудниками заведения и посетителями.

Увеличено расстояние между столиками, а в некоторых заведениях введены ограничения по количеству людей за одним столом.

Гостиничный бизнес

В апреле бывали случаи отели отказывались селить иностранцев. Это было связано с тем, что количество зарегистрированных случаев заболеваний среди иностранцев значительно превысило случаи среди китайцев. Но уже к концу апреля эта проблема была разрешена.

Для заселения в гостиницу необходимо предъявить "код здоровья", информацию о городах, посещенных в течение последних 14 дней. Некоторые гостиницы требуют справку о результатах теста на коронавирус, выданную не позднее 7 дней назад.

Фитнес-клубы

Начали тщательно проверять иностранцев. Например, для посещения спортивного клуба необходимо предоставить справку об отсутствии вируса, и касается это только иностранцев.

Кроме этого, для всех спортзалов действует ограничение на количество посетителей, которые единовременно находятся в помещении. Для того, чтобы позаниматься, необходимо заранее регистрироваться на определенное время. Не считая этого, как и везде, нужно показывать "код здоровья" и регистрироваться в журнале спортклуба.

Вместо итога

Стоит отметить чрезмерное внимание к иностранным гражданам, для которых проверки были более пристальными. Кроме того, двойную проверку проходили жители провинции Хубей, как региона с самым большим количеством заболеваний. Таким людям везде требовалось предъявить справку о сдаче теста на коронавирус. Их данные о перемещениях, температурном режиме и общем состоянии здоровья фиксировались во всех заведениях и предприятиях.

Если говорить в целом, кроме вышеперечисленных пунктов, в Китае ничего не изменилось. При этом, ношение масок, повсеместный контроль температуры тела уже практически стали нормой и вошли в привычку. Сейчас сложно сказать, когда отменят профилактические меры совсем. Скорее всего, такое положение дел будет продолжаться еще несколько месяцев.

Роман Кривошеев, CEO офиса компании Fialan в Гуанчжоу, специально для Delo.ua