Камеры автофиксации в Киеве за 8 минут зафиксировали 262 превышения скорости — МВД

В Киеве за первые 8 минут работы камеры автофиксации нарушений на дорогах зафиксировали 262 превышения скорости.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.

"В 00:00 запущена система автофиксации превышения скорости. За 8 минут 45 камер зафиксировали 262 превышения скорости", — написал он в микроблоге.

И это при том, что "камеры настроены в Киеве на 103 км/ч", добавил глава МВД.

Напомним, в Украине с 1 июня заработала система автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

На участках наибольшей концентрации дорожно-транспортных происшествий нарушения ПДД теперь будут фиксировать специальные камеры, а водители получат так называемые "письма счастья" — специальные уведомления о штрафах по почте.

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, первым нарушителем скоростного режима, которого зафиксировала новая система, стал автомобиль Audi Q7, которого сфотографировала камера по адресу Чоколовский бульвар, 24 (Киев).

Ранее систему фотофиксации превышения скорости планировали запустить с 1 мая 2020 года, но затем из-за карантина дату запуска решили перенести.