Кампания вокруг памятника "Защитник" деморализует полицейских, — СМИ

Информационные вбросы и атаки в связи с открытием памятника полицейским "Защитник" в преддверии 30-летия Независимости Украины — это часть кампании по дискредитации главы Нацполиции Киевской области Андрея Небытова, демонстрирующего высокие показатели работы и деморализации личного состава НПУ.

Речь об этом идёт в статье "Имиджевые войны" или почему активисты ополчились против Небытова и памятника полицейским" в издании KP.UA.

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"Памятник стал символом патриотизма и самоотверженности, несокрушимости — для полицейских и защищённости — для граждан. Но памятник, а с ним, конечно, и НПУ и Небытова начали высмеивать и хаять, дав волю воображению и пытаясь поднять бурю "всенародного праведного гнева": в сети поднялась волна негодования, мол, памятник слишком похож на Небытова — это памятник самому себе. В первых рядах — Сергей Стерненко и Роман Синицын, возводящих установление памятника чуть ли не в ранг государственной измены…. А ведь работу Небытова можно оценить на очень высокий бал. Однако, в Украине как раз высокие показатели работы, как показала практика, становятся причинами для медиа-атак и попыток "подмочить" имидж", — говорится в публикации.

Автор отмечает, что согласно оценкам, данная ситуация — целенаправленная кампания против Андрея Небытова.

"Конечно, хорошо проплаченная, в конце концов, активисты бесплатно работать не станут, и чем больше шуму — тем, значит, увесистее пачка денег осела в карманах. Бред абсолютный, который целенаправленно разгонялся с разных источников. Одни из них явно связаны с РФ. Это пророссийские блогеры. Другие ресурсы, разгонявшие информацию, близкие к Банковой. Эта атака на Небытова, по сути, становится атакой против Украины и украинской полиции. Потому что это дискредитирует всю полицию", — отмечает он.

В подтверждение этих слов приводится и позиция скульптора, создававшего памятник, — Даниила Ровенчика.

"Меня никто не просил делать памятник похожим на кого-то. Я и Андрея Анатольевича видел-то один раз. Этот памятник отражает типичные черты полицейского. Существует типаж полицейского. Поставьте 10 человек и среди них одного опера или участкового, например — его можно определить по особенностям в чертах лица, манере поведения, "изучающему" взгляду", — отмечает создатель скульптуры.

При этом автор публикации подчеркнул: "Данная история — хорошая иллюстрация того, как благие начинания в Украине любят разносить в пух и прах. К сожалению подобная участь постигает большинство инициатив, которые становятся лишь инфоповодом в войне противоборствующих сил. Но какие могут быть претензии к работе правоохранителей, когда общество, идя на поводу у профессиональных провокаторов, само ставит палки в колеса?", — подытожил он.