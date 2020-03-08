Канада выделяет свыше $2 млн на развитие украинской полиции

Канада выделит Украине более $2 млн для поддержки Национальной полиции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Канады.

"Министр (Франсуа-Филипп Шампань — министр иностранных дел Канады — Delo.ua) также объявил о предоставлении более $2 млн в течение трех лет с целью содействия укреплению потенциала Национальной полиции Украины в планировании, осуществлении операций, мониторинге и просмотре процесса реформирования" — сообщили в МИД Канады.

По словам Шампаня, что эти деньги будут предоставлены в рамках процесса реформ, которые осуществляются в Украине, в реализации которых Киеву активно помогает Канада.

В середине февраля правительство Канады инициировало общественное обсуждение вариантов совершенствования соглашения о свободной торговле с Украиной.

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Напомним, Соглашение о свободной торговле между Канадой и Украиной вступило в силу 1 августа 2017 года.

10 февраля 2020 года премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что технические консультации о расширении Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой на уровне экспертов завершились и теперь должны начаться формальные переговоры о расширении.