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Валюта 30 минут назад

Канадцы побили рекорд британцев и выпустили крупнейшую в истории золотую монету (ФОТО)

Вес монеты составляет 10 килограммов и стоит она 600 тысяч долларов

Канадцы побили рекорд британцев и выпустили крупнейшую в истории золотую монету (ФОТО) Канадцы побили рекорд британцев и выпустили крупнейшую в истории золотую монету (ФОТО)
Фото: Королевский канадский монетный двор

Королевский канадский монетный двор изготовил самую большую в своей истории золотую монету с кленовым листом, выполненную с высокой детализацией и глубоким рельефом.

Вес монеты составляет 10 килограммов, и отчеканено только 10 таких монет.

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Их цена основывается на сочетании рыночной цены золота на момент покупки, наценки за изготовление и очень малого тиража.

С учетом действующих цен на золото монета обойдется покупателям минимум в 600 тысяч долларов.

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Накануне Королевский монетный двор Великобритании представил набор золотых монет, в который входит самая дорогая и крупная монета в его истории.  Вес этой монеты — 7 килограммов, диаметр — 18,5 см, номинальная стоимость — 7 000 фунтов стерлингов (почти 9 тысяч долларов).

Ранее Монетный двор Швейцарии отчеканил самую маленькую золотую монету в мире. На аверсе монеты — известное изображение Альберта Эйнштейна с высунутым языком и надписью 2020 год.

А Банк Литвы создал первую в мире коллекционную монету с блокчейном. Ее можно будет купить весной 2020 года. Новую монету посвятили дню подписания Акта независимости Литвы, который состоялся 16 февраля 1918 года. Монета будет иметь номинал в €19,18 и, несмотря на ее название, будет прямоугольником, по форме похожим на кредитную карту.

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