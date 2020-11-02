Канал "Апостроф TV" стал доступен в Т2

Телезрители в Киеве и Киевской области получили возможность смотреть передачи Апостроф TV с помощью цифрового эфирного телевидения Т2.

Такое решение принято Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания №1332 от 29 октября 2020 года. Вещание в Т2 телеканалом Апостроф TV начато 30 октября.

"Мы ждали этого решения Нацсовета с нетерпением. Нам очень приятно, что профессионализм работы команды Апостроф TV получил надлежащую оценку и качественный информационно-аналитический контент теперь будет доступен каждому зрителю в Киеве и столичном регионе. В планах — расширить наше вещание в Т2 на всю Украину", — говорит Генеральный продюсер Апостроф TV Ирина КОРОЛЬ:

Напомним, просмотр телеканала Апостроф TV доступен также с помощью спутника Astra, большинства ведущих украинских кабельных провайдеров, интернет-провайдеров телевизионного контента, а также с помощью сервиса YouTube.

Ранее, с началом работы телеканала его основатель Василий Филипчук отметил, что в планах Апостроф TV получить возможность вещать в Т2 — сначала в Киеве и области, затем в других городах-миллионниках, а в перспективе — и на территории всей Украины.

Также Телеканал "Апостроф TV" в новом сезоне выпустил на экраны сразу две нестандартные премьеры: шоу "ПереСДАЧА с Катериной Вишневской" и авторскую программу "Расклад Кулинича".