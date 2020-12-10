Кандидат в міністри енергетики Вітренко відповідальний за падіння видобутку газу — експерт

Колишній топ-менеджер Нафтогазу Юрій Вітренко, який в 2017 році обіцяв зростання видобутку газу, насправді своїми діями спричинив його падіння. Про це написав експерт з енергетичних питань Валентин Землянський на своїй сторінці в Facebook.

Він звернув увагу, що саме Вітренко відповідальний за те, що інвестиційні програми, спрямовані на збільшення видобутку газу, не виконувалися. Зокрема, у 2017 році рівень інвестицій в розвиток видобутку склав лише третину від запланованого. Як наслідок, програма, яка передбачала, що до 2020 року Україна збільшить видобуток газу до рівня повного забезпечення своїх потреб, не виконана.

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"Програма інвестицій передбачала 30 млрд капвкладень. Реально було освоєно трохи більше 11 млрд грн", — написав Землянський.

Експерт зазначив, що із запланованих 400 тис метрів за 2017 пробурили лише 248 тис. З планових 88 свердловин було побудовано лише 57. До того ж було втрачено 3 дуже перспективні газоносні площі в Полтавській області через відсутність заходів щодо їх освоєння. "Це як раз ті площі, які могли дати можливість Нафтогазу виконати Програму 20/20 до кінця 17 року", — наголосив Землянський.

Окрім того, за словами експерта, намагаючись задекларувати зростання видобутку, Вітренко допустив порушення технологічних режимів.

"Способи збільшення видобутку виявилися, як би це м'якше висловитися, некоректними. В акті перевірки Полтавагазвидобування говорилося про те, що сталося штучне збільшення видобутку газу в порушення технологічних режимів експлуатації свердловин", — повідомив Землянський.

Нині ж, як констатує експерт, Юрій Вітренко намагається перекинути відповідальність за провал програми зі збільшення видобутку газу на голову Нафтогазу Андрія Коболєва, оскільки сам, за даними деяких джерел, претендує на посаду міністра енергетики.

"З інтересом продовжую спостерігати сутичку двох заклятих друзів з Нафтогазу. Юрій Юрійович (Вітренко — ред.) продовжує атакувати Андрія Володимировича (Коболєва — ред.), зарахувавши останнього до розряду нечесних і некомпетентних. Сльози душать, але не заважають запитати: а сам Юрій Вітренко наскільки компетентний? Судді, як то кажуть, хто? Адже, якщо мені не зраджує пам'ять, це він був директором з розвитку бізнесу Нафтогазу, до того як стати самим виконавчим директором. І саме він з квітня 2016 року був головою Наглядової ради Укргазвидобування", — написав Землянський.

Раніше Валентин Землянський повідомляв, що кандидатуру Юрія Вітренка розглядають на посаду міністра енергетики і відзначав, що у нього конфлікт інтересів на 20 млн доларів. На його думку, можливе призначення міністром енергетики Вітренко свідчить про кадрову кризу влади.