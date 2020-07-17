Политика 1 час назад

Кандидата в мэры Киева Верещук обвинили в махинациях на должности мэра Равы-Русской — СМИ

Должность городского головы она покинула досрочно

Ирина Верещук. Кадр из передачи "Секретные материалы" Ирина Верещук. Кадр из передачи "Секретные материалы"
Ирина Верещук. Кадр из передачи "Секретные материалы"

Народного депутата Ирину Верещук, которая победила на праймериз партии "Слуга народа" и теперь будет выдвигаться кандидатом на выборах мэра Киева, обвинили в махинациях на предыдущем месте работы — в Раве-Русской (Львовская область), где она уже была мэром.

Об этом говорится в сюжете программы "Секретные материалы" телеканала "1+1".

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Нынешний мэр Равы-Русской Николай Зинько прямо обвиняет Верещук в том, что она лоббировала интересы своего родственника при распределении земельных участков для строительства.

"Раздавался большой квартал, почти 400 земельных участков. И документацию подготавливал свояк госпожи Верещук за сумму выше рыночной", — заявил нынешний мэр.

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Он также отметил, что Ирина Верещук покинула должность мэра Равы-Русской досрочно и полномочия передавались на протяжении трех месяцев. А весь этот период город оказался без хозяина.

Напомним, 16 июля вечером фракция "Слуги народа" провела праймериз кандидатов для участия в выборах мэра Киева. Их победителем стала Ирина Верещук. На втором месте оказался Александр Дубинский, на третьем — Николай Тищенко, на четвертом — Дмитрий Гурин, на пятом — Александр Качура. О намерении идти в мэры столицы Верещук заявила в июне.

С июня по октябрь 2010 года Верещук была заместителем председателя Жовковской райадминистрации, а с 2010 по 2015 год — мэром Равы-Русской.

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