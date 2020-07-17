Кандидата в мэры Киева Верещук обвинили в махинациях на должности мэра Равы-Русской — СМИ

Народного депутата Ирину Верещук, которая победила на праймериз партии "Слуга народа" и теперь будет выдвигаться кандидатом на выборах мэра Киева, обвинили в махинациях на предыдущем месте работы — в Раве-Русской (Львовская область), где она уже была мэром.

Об этом говорится в сюжете программы "Секретные материалы" телеканала "1+1".

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Нынешний мэр Равы-Русской Николай Зинько прямо обвиняет Верещук в том, что она лоббировала интересы своего родственника при распределении земельных участков для строительства.

"Раздавался большой квартал, почти 400 земельных участков. И документацию подготавливал свояк госпожи Верещук за сумму выше рыночной", — заявил нынешний мэр.

Он также отметил, что Ирина Верещук покинула должность мэра Равы-Русской досрочно и полномочия передавались на протяжении трех месяцев. А весь этот период город оказался без хозяина.

Напомним, 16 июля вечером фракция "Слуги народа" провела праймериз кандидатов для участия в выборах мэра Киева. Их победителем стала Ирина Верещук. На втором месте оказался Александр Дубинский, на третьем — Николай Тищенко, на четвертом — Дмитрий Гурин, на пятом — Александр Качура. О намерении идти в мэры столицы Верещук заявила в июне.

С июня по октябрь 2010 года Верещук была заместителем председателя Жовковской райадминистрации, а с 2010 по 2015 год — мэром Равы-Русской.