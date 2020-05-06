Карантин убивает: в центре Киева предприниматели устроили акцию протеста (ВИДЕО)

Сегодня, 6 мая, в центре Киева на некоторых улицах полиция ограничила движение транспорта из-за запланированного митинга малых и средних предпринимателей под стенами Кабинета Министров.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.
В полиции заявляют, что в связи с анонсированными протестными акциями для обеспечения общественной безопасности и порядка сотрудники столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии, бойцы ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на усиленное дежурство.
"Организаторы митинга анонсировали привлечения автотранспорта к проведению акции", — отметили в полиции.
Правоохранители добавили, что было принято решение ограничить дорожное движение по отдельным улицам в центре города.
Протестующие требовали разрешить работу малого и среднего бизнеса.
По их заявлениям, большую угрозу в Украине составляет не сам коронавирус, а его последствия для экономики. Люди приехали со всех регионов Украины.
Напомним, Кабинет министров Украины принял решение продлить карантин в стране до 22 мая, но уже с некоторыми ослаблениями.
В частности, с 11 мая будет разрешена работа салонов красоты, летних площадок кафе и ресторанов и так далее. О том, как барбершопы и салоны красоты готовятся к выходу на работу после карантина, читайте здесь.