Карантин убивает: в центре Киева предприниматели устроили акцию протеста (ВИДЕО)

Сегодня, 6 мая, в центре Киева на некоторых улицах полиция ограничила движение транспорта из-за запланированного митинга малых и средних предпринимателей под стенами Кабинета Министров.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

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В полиции заявляют, что в связи с анонсированными протестными акциями для обеспечения общественной безопасности и порядка сотрудники столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии, бойцы ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на усиленное дежурство.

"Организаторы митинга анонсировали привлечения автотранспорта к проведению акции", — отметили в полиции.

Правоохранители добавили, что было принято решение ограничить дорожное движение по отдельным улицам в центре города.

Протестующие требовали разрешить работу малого и среднего бизнеса.

По их заявлениям, большую угрозу в Украине составляет не сам коронавирус, а его последствия для экономики. Люди приехали со всех регионов Украины.

Напомним, Кабинет министров Украины принял решение продлить карантин в стране до 22 мая, но уже с некоторыми ослаблениями.

В частности, с 11 мая будет разрешена работа салонов красоты, летних площадок кафе и ресторанов и так далее. О том, как барбершопы и салоны красоты готовятся к выходу на работу после карантина, читайте здесь.