Карантин в Украине будет продлен — Минздрав

Адаптивный карантин, введенный в Украине из-за эпидемии коронавирусной инфекции, снова будет продлен. Об этом сказал в эфире программы "Завтрак с 1+1" на соответствующем телеканале заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"По поводу продления карантина. Скорее всего, он будет продлен, потому что мы понимаем, что к карантину привязывается достаточно много организационных мероприятий, в том числе в рамках системы гражданской защиты населения. Поэтому он будет продлен", — отметил он.

При этом главсанврач не смог спрогнозировать, на какой срок правительство продлит карантинные меры. В то же время он отметил, что статистика заболеваемости стала ухудшаться в ряде регионов.

"У нас есть некоторое количество регионов, вызывающих обеспокоенность с точки зрения того, что на уровне некоторых объединенных общин или районов этих областей фиксируются вспышки или кластеры заболевания. Они сейчас расследуются. И цифры, которые сейчас опубликованы, — это, по сути, влияние пораженных районов", — сказал Кузин.

Чиновник уточнил, что речь идет о некоторых районах восточных областей — Донецкой, Луганской, Харьковской, а также Львовской области.

"Город Киев сюда не входит, поскольку Киев регистрирует много новых случаев выявления, нона 100 тысяч населения у него показатели более-менее нормальные. То есть вызывают беспокойство восточные области. Они сейчас критичны, потому сейчас там усилена работа специалистов противоэпидемической защиты", — добавил замглавы Минздрава.

Напомним, что еще 16 июня Кабмин решил продлить адаптивный карантин в Украине на два месяца — до конца августа.

Отметим, что неделей ранее Кузин заявил, что из-за появления в Украине штамма коронавируса "Дельта" стране следует готовиться к возвращению в "красную зону".

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