Политика 1 час назад

Карантин в Украине будет продлен — Минздрав

Заболеваемость в некоторых регионах уже сейчас начинает вызывать беспокойство в ведомстве

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Адаптивный карантин, введенный в Украине из-за эпидемии коронавирусной инфекции, снова будет продлен. Об этом сказал в эфире программы "Завтрак с 1+1" на соответствующем телеканале заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"По поводу продления карантина. Скорее всего, он будет продлен, потому что мы понимаем, что к карантину привязывается достаточно много организационных мероприятий, в том числе в рамках системы гражданской защиты населения. Поэтому он будет продлен", — отметил он.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

При этом главсанврач не смог спрогнозировать, на какой срок правительство продлит карантинные меры. В то же время он отметил, что статистика заболеваемости стала ухудшаться в ряде регионов.

Читайте также:
Для привитых от COVID-19 украинцев могут ввести привилегии во время локдауна — Минздрав

"У нас есть некоторое количество регионов, вызывающих обеспокоенность с точки зрения того, что на уровне некоторых объединенных общин или районов этих областей фиксируются вспышки или кластеры заболевания. Они сейчас расследуются. И цифры, которые сейчас опубликованы, — это, по сути, влияние пораженных районов", — сказал Кузин.

Чиновник уточнил, что речь идет о некоторых районах восточных областей — Донецкой, Луганской, Харьковской, а также Львовской области.

"Город Киев сюда не входит, поскольку Киев регистрирует много новых случаев выявления, нона 100 тысяч населения у него показатели более-менее нормальные. То есть вызывают беспокойство восточные области. Они сейчас критичны, потому сейчас там усилена работа специалистов противоэпидемической защиты", — добавил замглавы Минздрава.

Читайте также:
В общественный транспорт — по электронному пропуску: Киев готовится к новому локдауну

Напомним, что еще 16 июня Кабмин решил продлить адаптивный карантин в Украине на два месяца — до конца августа.

Отметим, что неделей ранее Кузин заявил, что из-за появления в Украине штамма коронавируса "Дельта" стране следует готовиться к возвращению в "красную зону".

Источник фото: Depositphotos

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram!

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Верховный суд начал рассмотрение дела о разгоне Зеленским Славянского горсовета
Верховный суд начал рассмотрение дела о разгоне Зеленским Славянского горсовета
Глава Минэнерго Галущенко может покинуть пост осенью, — СМИ
Глава Минэнерго Галущенко может покинуть пост осенью, — СМИ
Руководство АРМА отстранили от работы и отправили под домашний арест
Руководство АРМА отстранили от работы и отправили под домашний арест
Загрузка...
Новое видео
Продаем веревки в 28 стран мира: как украинский производитель паракордов покоряет ЕС и конкурирует с Китаем

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В ОАЭ начали использовать беспилотники для вызова искусственных ливней

  3. Экс-министр экономики Кухта призвал не распространять манипуляции перед продажей ОГХК

  4. Курорты Турции охвачены пожарами: число жертв растет, туристов эвакуируют из отелей (ФОТО)

  5. Доход Facebook вырос на 56%: самый быстрый прирост с 2016 года

Ивент
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
Понад 70 провідних бізнес-практиків ділилися досвідом на чотирьох сценах за тематичними потоками: маркетинг, піар, фінанси та HR. Місцем проведення фестивалю став Pochayna Event Hall
Загрузка...