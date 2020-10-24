Происшествия 30 минут назад

Катастрофа Ан-26: Минобороны отстранило Туринского, а Зеленский ждет отчет Уруского

Президент Зеленский настаивал на проведении оперативного и объективного расследования авиакатастрофы, а глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявлял, что начальник вуза генерал-майор Александр Туринский заигрался в политику и должен уйти в отставку.

Катастрофа Ан-26: Минобороны отстранило Туринского, а Зеленский ждет отчет Уруского Катастрофа Ан-26: Минобороны отстранило Туринского, а Зеленский ждет отчет Уруского

В пятницу 23 октября Министерство обороны Украины отстранило генерал-майора Александра Туринского от должности начальника Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба до окончательного официального установления всех обстоятельств и причин катастрофы самолета АН-26Ш.

Об этом сообщает "КП". 

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Сообщается, что работа правительственной комиссии во главе с вице-премьером Олегом Уруским продолжается. Накануне он сообщил, что причины катастрофы уже установлены, и на следующем заседании Кабинета Министров Украины они будут изложены.

"На технические неполадки наложился человеческий фактор. Плюс системные серьезные нарушения в организации полетов по обеспечению безопасности", — рассказал вице-премьер о первых результатах работы комиссии, отчета которой ждут и в Офисе Президента Украины.

Комментируя это решение, глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер поблагодарил Президента Владимира Зеленского и правительство за то, что они держат под контролем расследование катастрофы. Кучер в очередной раз указал на необходимость привлечения к ответственности виновных в гибели 26 украинских курсантов и офицеров.

"Убежден, что виновные в этой трагедии должны быть названы и наказаны украинским судом. Так не должно быть, чтобы виновные в гибели наших курсантов и офицеров избежали ответственности и справедливого наказания за свои действия или бездействие", — написал Алексей Кучер на своей странице в Facebook.

"КП" пишет, что тем временем сам Александр Туринский ушел на больничный, и сейчас обязанности начальника университета временно исполняет его заместитель.

По данным издания Kharkiv Today, генерал Туринский использует административный ресурс на местных выборах в Харькове. Так, на этой неделе иногородние первокурсники военного вуза ХНУВС массово меняли место прописки на Шевченковском район города. "Мы меняем прописку, чтобы проголосовать за конкретного кандидата", — рассказали курсанты Туринского журналистам.

В публикации "КП" говорится, что генерал-зенитчик Александр Туринский баллотируется в Харьковский областной совет от "Блока Светличной "Разом". Он первый в списке кандидатов по Шевченковскому району и входит в первую десятку общепартийного списка партии Светличной, за которой стоит Игорь Райнин из ОПЗЖ.

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