Общество 1 час назад

KFC передаст 1200 обедов медицинским работникам

Обеды будут направлены в больницы Киева и Днепра, которые принимают больных с коронавирусом

KFC передаст 1200 обедов медицинским работникам KFC передаст 1200 обедов медицинским работникам
Фото: пресс-служба KFC

KFC вместе со своим франчайзинговыми партнерами, компаниями "Глобальная ресторанная группа" и "Тести Фуд", запускают программу поддержки медиков в Киеве и Днепре.

Об этом сообщили в пресс-службе KFC.

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В период с 28 апреля по 7 мая ежедневно "ГРГ" и "Тести Фуд" будут бесплатно доставлять более 100 обедов медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом, из ресторанов KFC в этих городах. Сервис доставки Glovo обеспечит бесплатную доставку блюд в кратчайшие сроки ко времени, согласованному с администрациями медучреждений.

Обеды будут направлены в следующие больницы:

▶️ Киев, киевская городская клиническая больница №1;

▶️ Киев, Александровская клиническая больница;

▶️ Днепр, больница №21.

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Каждый обед готовится непосредственно перед доставкой и включает в себя Дискавери баскет или твистер, картофель фри или картофельник, соус, маффин или пирожок и напиток. 

Напомним, что украинские рестораторы просят правительство разрешить им открыть хотя бы летние площадки.

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