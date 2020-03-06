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Киберполиция прекратила работу иммитаторов биржевых торгов

Правоохранители прекратили мошенническую схему проведения торгов на мировых финансовых рынках

Киберполиция прекратила работу иммитаторов биржевых торгов Киберполиция прекратила работу иммитаторов биржевых торгов
Задержание мошенников. Фото: Киберполиция

В Киеве киберполиция прекратила преступную деятельность мошенников, которые под предлогом инвестирования в мировые финансовые рынки выманивали у граждан деньги.

В частности, мошенники создали ряд фиктивных интернет-площадок для имитации финансовых аукционов и разместили собственный call-центр в столице, сообщает пресс-служба Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

Правоохранители установили, что мошенники звонили из своего фиктивного call-центра гражданам и побудили их вкладывать деньги.

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"С помощью графиков на собственных платформах злоумышленники имитировали проведение торгов. Таким образом, они визуализировали получения прибыли или потери вложений. На самом деле, на платформе никаких операций на межбанке не проводилось, а деньги присваивали мошенники", — говорится в сообщении.

Указано, что киберполиция провела обыск в офисе компании. По результатам изъята компьютерная техника, документация и черновые записи.

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Следователи расследуют уголовное производство по статье УК мошенничество. На данный момент устанавливаются лица, причастные к противоправной деятельности. Им грозит до 8 лет заключения.

Ранее сотрудники Управления противодействия киберпреступности в Киеве совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции прекратили деятельность масштабной группы, которая занималась организацией деятельности платформ для онлайн-казино. В частности, преступная группа предоставляла своим клиентам услуги по созданию и поддержке онлайн-казино "под ключ".

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