Киберполиция прекратила работу иммитаторов биржевых торгов

В Киеве киберполиция прекратила преступную деятельность мошенников, которые под предлогом инвестирования в мировые финансовые рынки выманивали у граждан деньги.

В частности, мошенники создали ряд фиктивных интернет-площадок для имитации финансовых аукционов и разместили собственный call-центр в столице, сообщает пресс-служба Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

Правоохранители установили, что мошенники звонили из своего фиктивного call-центра гражданам и побудили их вкладывать деньги.

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"С помощью графиков на собственных платформах злоумышленники имитировали проведение торгов. Таким образом, они визуализировали получения прибыли или потери вложений. На самом деле, на платформе никаких операций на межбанке не проводилось, а деньги присваивали мошенники", — говорится в сообщении.

Указано, что киберполиция провела обыск в офисе компании. По результатам изъята компьютерная техника, документация и черновые записи.

Следователи расследуют уголовное производство по статье УК мошенничество. На данный момент устанавливаются лица, причастные к противоправной деятельности. Им грозит до 8 лет заключения.

Ранее сотрудники Управления противодействия киберпреступности в Киеве совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции прекратили деятельность масштабной группы, которая занималась организацией деятельности платформ для онлайн-казино. В частности, преступная группа предоставляла своим клиентам услуги по созданию и поддержке онлайн-казино "под ключ".