Киев сковали пятничные пробки (КАРТА)

В Киеве в пятницу, 5 июня, образовались 8-балльные пробки.

Самая сложная ситуация сложилась в центре и на выезде из города, сообщают застрявшие в заторах корреспонденты Delo.ua.

В то же время все мосты свободны для движения в обе стороны, только на Северном мосту небольшая пробка в сторону центра.

Также в столице фиксируется большое количество аварий. Сейчас в Киеве произошло около 25 ДТП. Пять — на проспекте Победы, поэтому этот участок дороги стоит в большой пробке.

В центре Киева стоит бульвар Шевченко в обе стороны и улицы Жилянская, Крещатик, Сечевых Стрельцов, Тургеневская и Михайловская.

Кроме того, большая пробка зафиксирована от станций метро Демеевская до Голосеевской.

По Дегтяревской автомобили едут по трамвайным путям, потому что другого выхода нет.

Также серьезно стоит Кольцевая дорога в районе Теремков и вокруг этого участка.

Напомним, в начале июня в Киеве установили камеры, которые фиксируют нарушения ПДД, а именно превышение скорости. Водители будут получать квитанции со штрафами по почте. Цифры будут зависеть от того, насколько превышена скорость. Если на 20 км/ч, тогда 255 грн, на 50 км/ч — 510 грн.

Всего в столице сейчас установлены 20 камер.

В МВД сообщают, что с начала работы количество случаев превышений скорости уменьшилось на 40%.

Напомним, в Киеве утром 7 мая было затруднено движение на двух мостах в направлении правого берега. В частности, на Северном и Южном мостах произошли ДТП.