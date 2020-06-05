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Киев сковали пятничные пробки (КАРТА)

Самая сложная ситуация сложилась в центре и на выезде из столицы

Пробки в Киеве. Фото: Delo.ua Пробки в Киеве. Фото: Delo.ua
Пробки в Киеве. Фото: Delo.ua

В Киеве в пятницу, 5 июня, образовались 8-балльные пробки.

Самая сложная ситуация сложилась в центре и на выезде из города, сообщают застрявшие в заторах корреспонденты Delo.ua.

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В то же время все мосты свободны для движения в обе стороны, только на Северном мосту небольшая пробка в сторону центра.

Также в столице фиксируется большое количество аварий. Сейчас в Киеве произошло около 25 ДТП. Пять — на проспекте Победы, поэтому этот участок дороги стоит в большой пробке.

В центре Киева стоит бульвар Шевченко в обе стороны и улицы Жилянская, Крещатик, Сечевых Стрельцов, Тургеневская и Михайловская.

Кроме того, большая пробка зафиксирована от станций метро Демеевская до Голосеевской.

По Дегтяревской автомобили едут по трамвайным путям, потому что другого выхода нет.

Также серьезно стоит Кольцевая дорога в районе Теремков и вокруг этого участка.

Напомним, в начале июня в Киеве установили камеры, которые фиксируют нарушения ПДД, а именно превышение скорости. Водители будут получать квитанции со штрафами по почте. Цифры будут зависеть от того, насколько превышена скорость. Если на 20 км/ч, тогда 255 грн, на 50 км/ч — 510 грн.

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Всего в столице сейчас установлены 20 камер.

В МВД сообщают, что с начала работы количество случаев превышений скорости уменьшилось на 40%.

Напомним, в Киеве утром 7 мая было затруднено движение на двух мостах в направлении правого берега. В частности, на Северном и Южном мостах произошли ДТП.

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