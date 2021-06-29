Киевлян предупредили о грозе со шквальным ветром до конца суток 29 июня

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в Киеве и Киевской области, которое удержится до конца суток 29 июня.

Как сообщает Киевгорадминистрация, в столице ожидается гроза, местами шквальный ветер скоростью 15-20 м/с (І уровень опасности, "желтый").

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"Специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери", — напоминают власти.

Департамент муниципальной безопасности КГГА призывает при падении деревьев или веток или травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

В горадминистрации также заверяют, что во время интенсивных дождей на местах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная спецтехника. Для ликвидации последствий непогоды коммунальная корпорация "Киевавтодор" имеет 73 единицы спецтранспорта и спецсредств, в том числе мотопомпы, гидромониторы, насосные станции.

В случае выявления мест подтоплений на проезжей части или тротуарах киевлян призывают обращаться в круглосуточную диспетчерскую "Киевавтодора" по телефону 284-74-19.

Напомним, что из-за непогоды 27 июня в Украине было обесточено 393 населенных пункта, два человека пострадали.