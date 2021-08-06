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1 час назад

Киевлян предупредили о стрельбе и взрывах 10-12 августа: это подготовка к обороне города

Резервисты и призывники попробуют "удержать" Минский массив при воображаемом наступлении врага со стороны Беларуси

Фото: Минобороны Фото: Минобороны
Фото: Минобороны

По решению Главнокомандующего Вооруженных сил Украины в Киеве с 7 по 13 августа планируется провести учебные сборы с практическим призывом военнообязанных и резервистов территориальной обороны города. Как сообщает Шевченковская райадминистрация Киева, они будут отрабатывать практические действия по обороне Киева.

"Во время учений с 10 по 12 августа будут организованы учения с использованием холостых патронов и учебных взрывных устройств. Поэтому киевлян просят не пугаться громких звуков. Полигоны в это время будут в окружении правоохранителей", — сообщают власти.

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Планом учений предусмотрено выполнение следующих практических действий в указанных местах:
- выполнение боевых задач по обороне Киева (улица Большая окружная напротив жилого комплекса "Министерский");
- поддержание правопорядка и безопасности в Киеве в местах скопления населения (проспект Воздухофлотский, 41, у здания Соломенской райадминистрации);
- охрана критически важных объектов и коммуникаций Киева (улица Промышленная, 4, ТЭЦ-5);

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- охрана и обеспечение надежного функционирования органов власти (проспект Воздухофлотский, 41, здание Соломенской райадминистрации);
- развертывание штаба района территориальной обороны Голосеевской райадминистрации и основного командного пункта отдельной бригады теробороны Киева (малый зал Голосеевской РГА);
- развертывание штаба района теробороны Соломенской РГА и командно-наблюдательного пункта отдельного батальона территориальной обороны Киева (спортивный зал Соломенской РГА).

Отметим, что ЖК "Министерский" расположен на северной окраине Киева около въезда в столицу по Минскому проспекту — это кратчайшая дорога из столицы Беларуси.

Напомним, что в июне президент Владимир Зеленский заявлял, что на совместных военных учениях Беларуси и России "Запад-2021" отрабатываются варианты возможного захвата Киева, Одессы и Харькова.

В начале июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина сейчас готова к наступлению России.

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