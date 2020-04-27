Киевсовет покупает партию подарочных часов почти на 4 млн грн: "Имеет место факт сговора"

5 мая 2020 года должен пройти аукцион по закупке наручных часов, которые должен торжественно вручать Киевский городской голова Виталий Кличко.

Как сообщает "Информатор", на покупку 1,5 тысяч персональных хронометров (875 мужских и 625 женских часов) аппарат исполнительного органа Киевского горсовета готов потратить до 3 млн 870 тысяч грн.

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По условиям торгов, первую партию из 200 часов, визуально похожих на герб Киева, должны поставить не позднее, чем через месяц с момента подписания договора. Это при том, что большинство украинских предприятий остановили производство из-за карантина, а особая продолговатая форма часов требует времени и конструкторских решений.

Как отмечает издание, аппарат Киевсовета не первый раз пытается провести торги под конкретное предприятие — "Київський годинниковий завод".

Так, в 2017 году чиновники столичной мэрии четыре раза (в марте, июле, сентябре и ноябре) пытались закупить у конкретного поставщика модели часов в специфических корпусах, стилизованных под герб.

Антимонопольный комитет останавливал торги из-за нарушения закона "Про публічні закупівлі", но в Киевской мэрии просто отменяли конкурсы и через время объявляли новые, с теми же условиями, что были раньше.

В марте 2018 года часы чуть не закупили — у "Першого українського годинникового завода "Київська Русь". Договор на поставку 7 тысяч 302 хронометров пописали на 3 млн 789 тысяч 738 грн. Но в декабре соглашение разорвали. Экспертиза, которую провел аппарат мэрии установила, что ремешок часов не отвечает требованиям и вернула партию — 1 088 хронометров.

Следующая попытка была в октябре прошлого года. Тогда АМКУ указал на ограниченные сроки для исполнения договора и торги отменили. Сейчас объявлен новый конкурс на покупку худших по техническим характеристикам часов, чем в 2018 году, но по цене за единицу в 4,5 раза выше.

В пятницу, 24 апреля, на странице закупки была опубликована жалоба о нарушении правил торгов и Бюджетного законодательства.

"В условиях тяжелой ситуации для города и страны, когда медицинская отрасль находится в постоянном недофинансировании и требует средств городского бюджета для спасения человеческих жизней, заказчик решил осуществить закупку худших по техническим характеристикам часов, чем в 2018 году, но по цене за единицу в 4,5 раза выше! В 2018 году заказчик закупал часы с лучшими характеристиками… по цене 572 грн с НДС за штуку, а сейчас собирается закупать часы с механизмом Ronda без календаря (которые являются более дешевыми), материалом корпуса — латунь, а также прописывает минимальную для часов влагозащиту 3 АТМ (что, соответственно, имеет гораздо более низкое качество и себестоимость, чем часы с защитой 5 АТМ, предусмотренные в 2018 году), но по завышенной цене — 2 580 грн с НДС за штуку (всего 1500 часов на общую сумму 3 870 000 грн). Поэтому не возникает никаких сомнений в том, что имеет место факт сговора заказчика и фирмы "Київський годинниковий завод" с целью недопущения к участию в тендере других участников и проведение закупки по завышенной в несколько раз цене", — сказано в жалобе.

Более того, в жалобе указывают на то, что тендер прописан под конкретную марку часов "Київський годинниковий завод" Kleynod.

"Заказчик даже не ссылается на этого поставщика, поскольку уверен, что только он имеет специфические часы, стилизованные под герб, а установленные дискриминационные сроки для поставки первой партии товара (30 календарных дней) полностью исключает участие других участников, которые должны обеспечить полный цикл производства нестандартной модели — от разработки эскизов, дизайнерско-конструкторских решений, изготовления образцов, а уже потом — всей партии часов", — сообщают авторы жалобы.

Кроме условий торгов, аппарат КГГА решил ограничить круг возможных участников двойной банковской гарантией: в форме обеспечения тендерного предложения и в форме обеспечения выполнения договора о закупке (в том числе, с дополнительными требованиями к банкам).

В жалобе требуют провести служебное расследование и о его результатах рассказать мэру Киева.

По информации аналитической платформы YouControl, "Київський годинниковий завод" зарегистрирован в 1997 году в Киеве. Сейчас руководителем, подписантом, учредителем и бенефициаром зарегистрирован киевлянин Алексей Золотарев.

Вначале "Київський годинниковий завод" собирал модели российского бренда "Полет", а украинские модели часов "Клейнод" начали изготовлять с 2002 года. До июля 2016 года учредителями фирмы было закрытое акционерное общество "Часовой завод "Полет"" из Москвы и житель Луганска Алексей Золотарев.

Напомним, Служба безопасности Украины подозревает должностных лиц коммунального предприятия "Киевгорсвет" в масштабных злоупотреблениях при закупках товаров для уличного освещения.