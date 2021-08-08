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Валюта 8 минут назад

Киевская школа экономики спрогнозировала курс гривни к доллару в конце 2021 года

В конце 2023 курс гривни может увеличится до 30 грн за доллар

Фото: НБУ Фото: НБУ
Фото: НБУ

Киевская школа экономики сделала прогноз курса гривни к доллару, по которому в конце 2021 года курс гривни к доллару составит 28,2 грн.

Об этом свидетельствуют данные прогноза КШЭ.

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Указано, что к концу нынешнего года валютный рынок будет относительно сбалансированным, чему способствуют лучшие возможности для украинского экспорта и медленное восстановлении импорта.

Однако испытанием для гривни, считают в КШЭ, станет сентябрь — период максимальной выплаты внешнего долга в $3 млрд.

"К концу года валютный рынок будет относительно сбалансированным, однако в долгосрочном периоде девальвационные ожидания доминируют", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в конце 2021 года курс гривни к доллару составит 28,2 грн за доллар, после чего ежегодно будет обесцениваться темпами не выше 3%.

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Согласно прогнозу КШЭ, в конце 2023 курс гривни увеличится до 30 грн за доллар.

Ранее Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 9 августа 2021 года на уровне 26,83 грн.

Как сообщали в НБУ, на валютном рынке Украины в июле 2021 года преобладало ревальвационное давление, которое было обусловлено значительным предложением наличной иностранной валюты и продажей банками валюты из позиции.

Напомним, согласно новым расчетам так называемого индекса Биг Мака, исходя из стоимости бургера с таким названием в международной фастфуд-сети McDonald's, американский доллар должен стоить в Украине 11,5 грн.

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