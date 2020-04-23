Киевский предприниматель скрыл от налоговой почти 2,5 млн грн

Следователи главного управления Государственной фискальной службы в городе Киеве, под процессуальным руководством столичной прокуратуры, в апреле текущего года установили факт умышленного уклонения от уплаты налогов в значительных размерах.

Как сообщает пресс-центр ГФС, в рамках уголовного производства по статье 212 Уголовного кодекса Украины было установлено, что гражданин Украины — физическое лицо-предприниматель, осуществляя хозяйственную деятельность по реализации одежды и обуви, не отразил в отчетности полученный доход.

По информации ГФС, таким образом предприниматель уклонился от уплаты 2,4 млн грн налога на доходы физических лиц и военного сбора.

Благодаря мерам, принятым работниками налоговой милиции во время досудебного расследования, нанесенные государству убытки возмещены в полном объеме.

В суд направлено ходатайство об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности.

Напомним, 17 марта Верховная Рада Украины одобрила проект закона о поддержке налогоплательщиков на период карантина, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики поддержал законопроект, которым предлагается отменить ЕСВ для ФЛП, отменить штрафы за нарушение налогового законодательства и отсрочить введение РРО на время карантина в связи с коронавирусом.

Перед этим стало известно, что Киевсовет готовит проект решения о возможных механизмах для временного освобождения предпринимателей и предприятий, работающих в столице, от уплаты местных налогов. Речь идет о налоге на землю, налоге на недвижимость и едином налоге.

С 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.