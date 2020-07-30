Киевсовет уменьшил ставки налога для промышленных предприятий столицы

На пленарном заседании Киевского городского совета в четверг, 30 июля, депутаты ослабили налоговую нагрузку для промышленных предприятий.

В частности, Киевсовет уменьшил ставки налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка с 1,5% до 1%, сообщает пресс-служба КГГА.

Указано, что это решение поддержали 83 депутата Киевсовета.

По информации Государственной службы статистики и профильных ассоциаций промышленников и предпринимателей, в связи с карантинными ограничениями и угрозой распространения коронавируса, значительно усилились негативные тенденции в промышленности. Только в апреле 2020 года падение промышленного производства в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составило 16,2%.

По прогнозам городских властей, в нынешнем году сокращение производства промышленной продукции на столичных предприятиях ожидается на уровне 11,3%. Чтобы замедлить темпы падения, Киевсовет уменьшил налоговую нагрузку для промышленных предприятий столицы.

"Этим решением власть пытается помочь столичным товаропроизводителям. Речь идет о частичном уменьшении налогового бремени, которое несут столичные производители в связи с платой на недвижимость, отличное от земельного налога. Мы уменьшили максимальную ставку, определенную ранее, для промышленных предприятий с 1,5 процента до 1 процента. Эта норма существенно поможет промышленности в настоящее трудное время", — отметил соавтор решения, депутат Киевсовета Виталий Павлик.

Он добавил, что уменьшение ставки налога позволит столичным предприятиям существенно сэкономить деньги. Их можно будет направить на улучшение материально-технической базы предприятий или выплату задолженности по заработной плате.

Ранее в Государственной налоговой службе напомнили, при каких условиях с 23 мая 2020 года плательщики единого налога должны перейти на общую систему налогообложения из-за наличия налогового долга.