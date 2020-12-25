Киевсовет утвердил бюджет на следующий год

Депутаты Киевского совета приняли бюджет столицы на 2021 года — соответствующее решение поддержали 74 депутата.

Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА), Киевсовет также принял Программу экономического и социального развития столицы на 2021 — 2023 годы.

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По информации КГГА, доходы бюджета Киева запланировали в сумме почти 60,5 млрд грн. Расходы — около 57,8 млрд грн.

Больше всего средств город направит на образование, транспорт и дорожное хозяйство, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, социальная защита.

Основным направлением финансирования является сфера образования — на нее выделили 24,7 млрд грн, что составляет 43% от всех расходов городского бюджета.

На транспорт и дорожное хозяйство в смете Киева запланировали 8,7 млрд грн или 15% бюджета города.

На здравоохранение — почти 6,2 млрд грн, на социальную защиту — 5,1 млрд грн, ЖКХ — почти 3,8 млрд грн, культуру и искусство — около 1,6 млрд грн, физическую культуру и спорт — почти 1, 3 млрд грн, обслуживание местного долга — 415,5 млн грн, строительство — 235,2 млн грн.

В КГГА отметили, что доходная часть бюджета будет сформирована за счет следующих поступлений: НДФЛ — 27,6 млрд грн, местные налоги — 13,8 млрд грн, трансферты — 7,5 млрд грн, акцизный налог — 2 млрд грн, средства от продажи земли — почти 850 млн грн, другие поступления — 8,2 млрд грн.

При этом, большинство компаний-нарушителей не ведут активной деятельности и не имеют заключенных договоров о предоставлении гарантии.

По информации НБУ, финкомпании-гаранты обязаны выполнять нормативы независимо от того, осуществляли они соответствующие операции.

Они должны иметь утвержденную внутреннюю методику оценки рисков по предоставлению гарантий и их обеспечения, разработанные процедуры своевременного выявления, расчета, оценки, мониторинга, контроля и управления рисками, связанными с предоставлением гарантий.

"Мы еще раз обращаем внимание гарантов, которые планируют вести активную деятельность, необходимость придерживаться обязательных нормативов день. У участников этого рынка было достаточно времени для приведения своей деятельности в соответствие с нормативными требованиями, поскольку нормативы было принято еще в 2019 году. За невыполнение нормативов Национальный банк имеет право применять меры воздействия. Сейчас заметна тенденция, когда финансовые компании-гаранты, которые не планируют проводить соответствующую деятельность и не готовы к выполнению нормативов, добровольно отказываются от лицензий", — отметила директор департамента надзора за рынком небанковских финансовых услуг Ольга Максимчук.