Киеву надо учиться у Харькова и Днепра: ОП посоветовали организовать мастер-класс

Мэру Киева Виталию Кличко стоит подучиться и перенять положительный опыт таких городов, как Харьков и Днепр. Об этом журналисты во время форума UkraineInvest Talks: Dnipro сказали заместителю руководителя Офиса президента, координатору программы Владимира Зеленского "Большая стройка" Кириллу Тимошенко. Для обучения Кличко эффективному управлению столицей они посоветовали провести отдельный курс. Об этом пишет glavnoe.ua.

"У Кличко действительно есть две проблемы: понятное и быстрое развитие Киева (в первую очередь инфраструктурное, хотя не только) и вопрос коррупции в местной власти. Этим вторым вопросом сейчас занимаются правоохранительные органы, а мы в Офисе президента и Кабинете министров смотрим, чем все это закончится", — сказал замглавы ОП.

Как только этот вопрос решится, центральная власть сможет понять, чем можно помочь Киеву, чтобы он наконец стал развиваться динамичнее и качественнее.

Журналисты для ускорения процесса выведения Киева на новый качественный уровень предложили замглавы ОП провести для Виталия Кличко под эгидой Офиса Президента специальный форум и представить ему уже имеющиеся положительные примеры Харькова и Днепра.

Как напоминает издание, успехи городских властей Харькова Тимошенко недавно уже отмечал во время апрельского Международного форума по развитию городской инфраструктуры. Тогда он сделал акцент на успехах городских властей в реализации больших проектов с участием государства.

"В Харькове есть свои большие проекты — зоопарк, развитие медицины. Многие проекты реализуются на условиях софинансирования с местной властью. Как я знаю, реконструкция приемных отделений больниц находится на финальном этапе. Также есть проект City Express, который сейчас находится на этапе предпроектирования с городом Харьковом. Возможности есть, ведь государство вкладывает в инфраструктуру. Наша задача — восстановить ее и поддерживать в дальнейшем", — заметил Тимошенко.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко заявлял, что в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Киеве будут достроены развязки Дарницкого моста.