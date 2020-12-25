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В мире 1 час назад

Китай испытал грузовой поезд, разгоняющийся до 350 км/ч

Состав сможет перевозить до 110 тонн грузов и работать при температурах от -25 до +40 градусов

Фото: CRRC/China Daily Фото: CRRC/China Daily
Фото: CRRC/China Daily

Входящая в китайскую госкорпорацию CRRC (China Railway Rolling Stock) Таншаньская локомотивостроительная компания (провинция Хэбэй) 23 декабря испытала грузовой поезд, способный разгоняться до скорости 350 км/ч.

Как передает China Daily, состав имеет более широкие двери, чем в пассажирских сверхскоростных поездах, для обеспечения большего удобства погрузки и разгрузки. Их ширина составляет 2,9 метра.

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Для грузов в поезде отведено 85% пространства, он сможет перевозить до 110 тонн. Состав может эксплуатироваться при температурах от -25 до +40 градусов.

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Высокоскоростной поезд использует такие технологии, как анализ больших данных, спутниковая навигационная система Beidou, облачные хранилища данных, сверхширокополосные системы связи, систему точного контроля веса и передовые алгоритмы для разумного размещения грузов и распределения нагрузки на транспортное средство.

Также был усовершенствован по сравнению с существующими моделями этого завода и дизайн передней части состава, что позволило значительно снизить сопротивление воздуха.

Напомним также, что в ноябре в Китае испытали беспилотный монорельс.

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