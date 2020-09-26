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Китай обнаружил коронавирус на продуктах из России и ввел запрет

Китайские власти запретили на 4 недели прием груза с двух суден, перевозивших российские продукты

Судно Crystal Africa. Фото: shipspotting.com Судно Crystal Africa. Фото: shipspotting.com
Судно Crystal Africa. Фото: shipspotting.com

Власти Китая запретили прием груза с рыболовецкого Vladimir Starzhinsky LLC ROLIZ и транспортного Crystal Africa суден из-за коронавируса, найденного на продуктах из России.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсантъ".

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"Руководящая группа провинции Шаньдун по профилактике и борьбе с эпидемией и по ведению экономической деятельности уведомила, что тест на нуклеиновые кислоты образцов, взятых с внешних упаковок и с продуктов водного промысла, импортированных из России, дал положительный результат", — говорится в сообщении главного таможенного управления КНР.

Указано, что это решение касается всех таможенных органов по стране.

Как предполагается, запрет будет действовать, по меньшей мере, четыре недели.

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Ранее Китай сообщил об обнаружении в провинции Цзилинь коронавируса на упаковке замороженных кальмаров, ввезенных из России. Тех, кто контактировал с пачкой морепродуктов, отправили под медицинское наблюдение.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины в пятницу, 25 сентября, опубликовало список стран "красной" и "зеленой" зон по уровню распространения коронавируса.

В частности, при возвращении из "красных" стран гражданам необходимо проходить самоизоляцию или делать тест на COVID-19.

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