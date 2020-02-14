Китай стал главным внешнеэкономическим партнером Украины — Кулеба

Во внешней торговле Украины на страны Европейского Союза приходится 43%, при этом стремительно и без всякой государственной поддержки растет торговля с Китаем.

Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба на встрече с представителями Харьковского офиса "Европейской бизнес ассоциации", сообщает "Укринформ".

"У нас 43% внешней торговли с ЕС. Это феноменальный результат за последние годы. Но диалектически у нас развиваются отношения с Китаем. Нет ни политического диалога с Китайской Народной Республикой, ни каравая с хлебом... Но при этом бизнес цветет ярким цветом. И за последний год впервые в истории Китай стал торговым партнером Украины №1 как отдельная страна", — отметил вице-премьер.

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Он подчеркнул, что это произошло без какой-либо поддержки со стороны государства, то есть бизнес сам договорился.

"Поэтому мое мнение, что Украина — это место, где должны "жениться" китайский и европейский капиталы", — отметил Кулеба.

Ведь, по его словам, имея зону свободной торговли с ЕС и европейские стандарты, "мы получаем конкурентное преимущество для ведения бизнес-операций с последующим экспортом или привлечением европейского капитала сюда, где он может в более либеральной среде, чем в самом ЕС, строить бизнес с Китаем".

Ранее сообщалось, что по состоянию на 24 декабря 2019 года Украина полностью использовала квоты на беспошлинный экспорт агропродовольственной продукции в страны Европейского Союза (ЕС) по 12 группам товаров.