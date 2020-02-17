Китайский коронавирус менее смертелен, чем другие — ВОЗ

Новый китайский коронавирус Covid-19 менее смертелен, чем другие, как например, SARS и MERS.

Также сейчас есть тенденция к уменьшению количества зараженных, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, новый коронавирус смертелен в 2% случаях. Более 80% зараженных имели легкую форму заболевания и выздоравливали, в 14% случаях Covid-19 вызвал тяжелые заболевания, включая пневмонию и одышку.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что 5% больных находились в критическом состоянии, что сопровождалось септическим шоком, дыхательной недостаточностью и полиорганной недостаточностью.

Как отметил Гебрейесус, последние данные свидетельствуют, что количество новых случаев заражения коронавирусом уменьшается, но вместе с тем подчеркнул, что "эту тенденцию следует интерпретировать очень осторожно".

"Тенденции могут меняться по мере поражения новых групп населения. Пока рано говорить, будет ли продолжаться это снижение (числа новых зараженных). Пока рассматривается каждый сценарий", — доложил он.

Также глава ВОЗ заявил, что организация призвала выделить еще $675 млн на борьбу стран с коронавирусом. При этом он поблагодарил доноров, которые уже внесли свой вклад.

По последним данным, число людей, инфицированных китайским коронавирусом, увеличилось до более 71 тысячи. Из-за вируса умерли 1775 пациентов.

Ранее в восточной китайской провинции Чжэцзян запустили в производство первое лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с новым коронавирусом.

Напомним, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.