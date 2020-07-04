КИУ назвал главных прогульщиков среди нардепов в июне

Самые низкие показатели голосований в июне 2020 года продемонстрировала фракция "Оппозиционная платформа — За жизнь": депутаты этой политсилы пропустили половину голосований Верховной Рады за последний месяц.

Об этом сообщает общественная организация "Комитет избирателей Украины".

Согласно данным мониторинга КИУ, в среднем один депутат ОПЗЖ принял участие лишь в 54% голосований (нажимал "за", "против" или "воздержался").

Среди депутатов этой политсилы, которые почти не голосовали в июне — Сергей Ларин (проголосовал 1 раз в месяц, принял участие в 0,26% голосований), Тарас Козак (2 голосования, 0,51%), Игорь Абрамович (6 голосований, 1%), Юлия Левочкина (7 голосований, 1%), Сергей Левочкин (9 голосований, 2%), Вадим Рабинович (19 голосований, 4%) и Вадим Столар (23 голосования, 5%).

Также низкие показатели участия в голосованиях парламента у депутатов группы "За будущее". В среднем один депутат этой политсилы принял участие в 60% голосований.

В свою очередь депутаты фракции "Батькивщина" в среднем приняли участие в 65% голосований.

В то же время высокие результаты у депутатов группы "Доверие" (73%) и фракции "Голос" (74%).

Однако чаще всего в июне голосовали депутаты фракций "Европейская Солидарность" (77%) и "Слуга Народа" (84%).

Лишь один народный депутат принял участие во всех 100% голосований в течение месяца — это мажоритарщик Александр Бакумов.

Всего в июне прошло 391 голосование. В течении месяца депутаты приняли так называемый закон "о ворах в законе", назначили министра защиты окружающей среды и природных ресурсов и не поддержали Программу деятельности Кабинета министров.

Также в июне 15 из 423 народных депутатов почти не посещали заседания Верховной Рады. Среди тех, кто не посетил ни одно заседание, КИУ выделил Святослава Вакарчука, который заявил о сложении депутатских полномочий, и Степана Ивахива (мажоритарщика).

Ранее сообщалось, что в первые 3 месяца работы Верховной Рады больше всего парламентские заседания пропускали народные депутаты от фракции "Батькивщина".