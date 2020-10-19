Кличко ігнорує проблему зливовиків, через що Київ затоплює під час кожного дощу — блогер

Мер Києва Віталій Кличко вочевидь ігнорує проблему засміченої та зруйнованої зливової каналізації, тому столицю затоплює після кожного дощу. Таку думку висловив політичний експерт та блогер Віктор Таран на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Кожна чергова злива "підмиває" рейтинги Кличка. Коли Кличко обіцяв зробити столицю справжнім європейським містом, ніхто і не підозрював, що він мав на увазі Венецію. І вчорашня суботня злива просто черговий раз вказала на цю проблему. Київ став схожим саме на місто дожів — як мінімум в питанні каналів. Погано тільки, що в ролі гондол виявилися автомобілі киян, багато з яких вийшли з ладу, отримавши гідроудар, або просто удар по кузову, будучи знесені потоком. А в деяких місцях вода розмила асфальт, куди провалилися автомобілі — як на вулиці Бульварно-Кудрявській (екс-Воровського)", — написав політолог.

Він підкреслив, що останнє підтоплення не стало чимось унікальним — швидше "черговим символічним штрихом" другої каденції Кличка.

"Насправді Київ "планомірно" тоне після кожного дощу. Оскільки критика має бути конструктивною, давайте розберемось чому кожна злива перетворюється на "вселенський потоп" і катастрофу. На думку фахівців, проблема пов'язана з критичним станом зливової каналізації. Вона або забита сміттям, або просто зруйнована. Тому що останні 6 років цим питанням в принципі майже ніхто не займався. Старі зливостоки не прочищати, дуже давні — не реконструювалися. Мало того — після ремонтів вулиць про організацію правильної системи зливовиків просто "забували" — мережу облетіла фотографія того, як після дощу виглядала оновлена вулиця Академіка Білецького. Спираючись на факти, доводиться визнати — складається враження, що Віталію Кличку цікаві в першу чергу яскраві піар-проекти, на кшталт скляного моста, найбільшого флагштока, світлових фонтанів і т. д.", — констатував експер.

За його висновками, вулиці ремонтуються також лише для того, щоб замилити око — на ділі їх забувають навіть обладнати зливною каналізацією, а асфальт починає провалюватися через рік після ремонту.

"А на проблему зливовиків, на їхнє розчищення та ремонт Кличко здається просто забив. І саме тому Київ затоплює після кожного дощу. Зливовики — вони ж не флагшток і не фонтан, їх іноземним гостям не покажеш. Тому і займатися ними меру явно просто нецікаво. Чи можна змінити ситуацію? Звісно можна. Але для цього потрібно системно зайнятись вирішенням проблеми, зокрема в частині повної реконструкції колекторів", — резюмував Віктор Таран.