Кличко способствует усилению "смотрящего" за "Киевпастрансом" Кирилюка, — СМИ

Мэр Киева Виталий Кличко допустил, чтобы "смотрящий" за "Киевпастрансом" Павел Кирилюк расширил свое влияние на "Укрзализныцю". Об этом говорится в публикации издания "Голос.ua".

"Еще в начале июня СМИ писали о том, что известный коррупционными схемами замглавы столичного КП "Киевпастранс" (КПТ) Павел Кирилюк решил расширить сферу своего влияния на "Укрзализныцю". Уже тогда было известно, что ему удалось пристроить туда свою жену Елену — на должность заместителя начальника Департамента казначейства. "Уже скоро мы услышим о новых людях "смотрящего" на ответственных должностях в УЗ", — пророчески написали журналисты. Именно "пророчески", ведь, как удалось выяснить, Кирилюк действительно смог завести в "Укрзализныцю" своего человека. Поскольку мэр Киева Виталий Кличко поспособствовал этому, фактически, усилению позиций Кирилюка, никак не отреагировав на разоблачающие его материалы журналистов", — говорится в статье.

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Как пишет издание, из-за этого Кирилюк решил, что "ему все по плечу". "И можно на УЗ смело накладывать лапу, вводя туда своего протеже. Да не простого, а фактически "правую руку" — Тимура Валиева. Именно этот персонаж занимался коммуникациями с подрядчиками, и фактически отвечал за сбор "черной кассы" в "Киевпастрансе". Официально же он числился заместителем начальника управления материально-техническим обеспечением. До последнего времени", — отметили журналисты.

Они отмечают, что близкие отношения Кирилюка с Валиевым уже после перевода в другую компанию подтверждаются частыми неформальными встречами.

"Отдельного упоминания заслуживает тот факт, что Павел Кирилюк часто встречается в неформальной обстановке, в частности в ресторанах, с представителями поставщиков "Киевпастранса". Это же явный коррупционный признак, а если еще и учесть, что по некоторым из этих поставщиков расследуются дела и сами они — фигуранты громких скандалов...", — отмечается в расследовании.

По данным авторов, Кирилюк встречался с основателем ряда компаний, занимавшихся торговлей запчастями, Анатолием Банным, завскладом и бухгалтером подразделения СТОА Александром Жуковым, сооснователем упомянутого предприятия "НВП Энерго-база" Денисом Колесником, с руководителем ООО "Металлоресурс" Артемом Лавриком; с сотрудником КПТ и своим доверенным лицом Антоном Мерзляковым, с руководителем ООО "Укргаз Инвест" Юрием Алексеенко; главой ООО "Спецэнергомаш сервис" и "Форклифт Технолоджиз" Александром Антонюком и многими другими.

В СМИ также подметили, что хорошие отношения с силовиками уже не раз выручали Кирилюка. По их информации, в данный момент у правоохранителей в разработке находится преступная схема с участием должностных лиц "Киевпастранса" и рядом предприятий-поставщиков запчастей и работ по ремонту коммунального транспорта.

"Ключевым звеном в ней был как раз Кирилюк, который подписывал финансово-хозяйственные документы от лица КП и выдавал противоправные указания относительно выполнения договоров. Мы уверены, что предоставленных фактов и доказательств более чем достаточно для увольнения Кличком Кирилюка из городских структур и заведение НАБУ уголовного дела по "смотрящему". Если же этого не произойдет — можно будет предположить, что замглавы "Киевпастранса" щедро делится награбленным как с мэром, так и с правоохранителями", — подытожили в материале.