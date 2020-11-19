Кличко уволил директора КП, решившего купить джип без разрешения

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет об увольнении директора коммунального предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" из-за тендера КП на закупку автомобиля Toyota Land Cruiser. Об этом столичный градоначальник сообщил на своих страницах в соцсетях.

Предприятие объявило тендер всего два дня назад — 17 ноября. При этом, как сообщает Кличко, решение о закупке нового дорогостоящего автомобиля руководство КП приняло самостоятельно, в нарушение приказа департамента транспортной инфраструктуры Киевгорадминистрации о необходимости согласования закупок с ним и с департаментом внутреннего финансового контроля и аудита КГГА.

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Руководитель дирекции не сообщил о закупке и заместителю главы горадминистрации, отвечающему за дорожно-транспортную отрасль.

"Торги сегодня уже отменены. А директору коммунального предприятия сообщили об увольнении. Не могут чиновники вести себя так нагло и бессовестно со средствами городского бюджета, средствами киевлян. И это должны понимать все, кто работает во власти!" — подчеркнул мэр.

Отметим, что в центре Киева во время карантина отремонтировали три улицы, однако эксперты указывают на ряд недочетов.

Напомним также, что с ноября власти Киева ввели новые ограничения скорости на семи улицах, где ранее была разрешена скорость движения до 80 км/ч.